Günyüzü ilçesinde tarlalarda süne kontrolü yapıldı.

Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, buğday tarlalarında süne böceği kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde tarlalarda anaç süne olduğu tespit edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Mustafa Girgin, "Günyüzü ilçemizde her yıl düzenli olarak buğday tarlalarında süne kontrolü yapıyoruz. Bu yıl anaç süne böceği olduğunu tespit ettik. Önlem alınmazsa 10-20 gün arasında kuluçka süresi dolan yavru süne böcekleri yumurtadan çıkar ve mahsullere zarar verir" dedi.