Afyonkarahisar’da okula gireceği esnada ödevi olduğu aklına gelen ilköğretim öğrencisi çocuk, apartmanın istinat duvarına oturup, ders defterine ödevini yaptı. Küçük çocuğun apartmanın önündeki halini görenlerin cep telefonu ile çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşırken, kullanıcılar ‘sorumluluk bilinci’ böyle olur yorumlarında bulundu.

Afyonkarahisar’da okula gireceği esnada ödevi olduğu aklına gelen ilköğretim öğrencisi çocuk, apartmanın istinat duvarına oturup, ders defterine ödevini yaptı. Küçük çocuğun apartmanın önündeki halini görenlerin cep telefonu ile çektiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşırken, kullanıcılar ‘sorumluluk bilinci’ böyle olur yorumlarında bulundu.

Görenleri gülümseten olay kent merkezi Güvenevler mahallesi Mithat Paşa caddesi üzerinde meydana geldi. Sabah erken saatlerde uyanan bina sakinleri okula yakın olan binalarının istinat duvarında küçük bir çocuğun defterine ödev yaptığı fark etti. Bir apartman sakininin ‘ne yapıyorsun sen orada’ sorusuna ise ilköğretim 6. sınıf öğrencisi olduğunu ve hafta sonu yapması gereken ödevinin aklına gelince okula girmeden ödevini tamamladığını söyledi. Küçük çocuğun bu halini görenler ise çektikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğrafı görenler ise küçük çocuğu tebrik ederek, ‘sorumluluk örneği’ yorumlarında bulundu.