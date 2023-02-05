GÜNSEL profesyonelleri deneyimlerini öğrencilere aktaracak

GÜNSEL profesyonelleri, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde verecekleri derslerle, otomotiv endüstrisindeki deneyimlerini mühendislik öğrencilerine aktaracak.

GÜNSEL profesyonelleri, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde verecekleri derslerle, otomotiv endüstrisindeki deneyimlerini mühendislik öğrencilerine aktaracak.

GÜNSEL profesyonelleri yeni eğitim döneminde Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi”, “CAD Tasarım”, “Taşıt Mekaniği ve Alt Sistemleri”, “Elektrik-Elektronikte Çizim” ve “Elektrikli Araç Teknolojileri” derslerini verecek.

Benimsediği “Girişimci Üniversite” vizyonu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL başta olmak üzere, ARGE ve tasarımını yaptığı pek çok projeyi hayata geçiren Yakın Doğu Üniversitesi, ülkeye büyük bir ivme kazandıracak bu projelerdeki deneyimlerini öğrencilerine de aktarmaya devam ediyor.

Üniversite-sanayi iş birliğini bir adım öteye taşıyarak, aynı kampüs içerisinde bir araya getiren Yakın Doğu Üniversitesi, ülkenin yüzde 100 elektrikli otomobil markası GÜNSEL’le yürüteceği akademik süreçleri koordine etmek için kurduğu “Akademik Danışma Kurulu” ile bu iş birliğini kurumsallaştırdı.

Akademik Danışma Kurulu, iki kurum arasında köprü olacak

İki kurum arasında, proje, yayın, ders, ve staj gibi çalışmaların sayısının ve kalitesinin artırılması hedefiyle kurulan “Akademik Danışma Kurulu”, GÜNSEL ve Yakın Doğu Üniversitesi arasında; endüstri - akademi iş birliğinin çift yönlü planlanması ve daha efektif hale getirilmesini amaçlıyor. Kurulun aldığı tavsiye kararı doğrultusunda; GÜNSEL’de staj ve işe alım garantisi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerinin öğrencilerine GÜNSEL’in tecrübeli meslek profesyonelleri teorik ve uygulamalı dersler de verecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt başkanlığında oluşturulan Akademik Danışma Kurulu; Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan, Mühendislik Fakültesi Araştırmadan Sorumlu Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fadi Al-Turjman, Otomotiv Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Hacı, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Sezer Kanbul ve Bilgisayar Programcılığı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seren Başaran’dan oluşuyor.

GÜNSEL profesyonelleri deneyimlerini öğrencilere aktaracak

Yeni eğitim dönemiyle birlikte, Sistem Mühendisi Muhammet Keleş “Uygulamalı Mühendislik Eğitimi”, Yaşam Modülü Takım Lideri Emre Uyar “CAD Tasarımı”, Sürüş Modülü Grup Lideri Samet Öztürk “Taşıt Mekaniği ve Alt Sistemleri” ile Harness Grup Lideri Pınar Öztürk ise “Elektrik-Elektronikte Çizim” ve “Elektrikli Araç Teknolojileri” derslerini verecek. İlerleyen dönemde GÜNSEL profesyonellerinin verdiği derslere yenileri de eklenecek.

“Edindiğimiz birikimi, profesyonellerimiz aracılığıyla öğrencilerimize aktaracağız”

Üniversite 4.0 vizyonunu bir adım öteye taşıyarak “girişimci üniversite” vizyonu ile hareket ettiklerini söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Sahip olduğumuz ARGE ve bilimsel üretim gücüyle otomotiv, sağlık ve savunma alanlarında geliştirdiğimiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’i, kendi ekipleriyle geliştirerek ilk modelleri B9’un 13 prototipini ürettiklerini hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “GÜNSEL’i geliştirme ve prototipleme sürecinde edindiğimiz birikimi, profesyonellerimiz aracılığıyla Mühendislik Fakültesi’nde eğitim gören öğrencilerimize aktaracağız” dedi.

“Profesyonellerin vereceği teorik ve uygulamalı derslerle, öğrencilerimiz geleceğe hazır olarak mezun olacak”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Akademik Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitimin özellikle mühendislik gibi alanlarda son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, “Bu yaklaşımla, üniversite kampüsünde geliştirdiğimiz her bir projede öğrencilerimizi en önemli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken, teorik donanımlarının yanı sıra doğrudan uygulamanın bir parçası haline getirerek, alanlarında deneyim kazanmaları hedefliyoruz” ifadesine yer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerine, halihazırda GÜNSEL’de staj imkanı ve iş garantisi verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Kurt, “GÜNSEL profesyonellerinin vereceği teorik ve uygulamalı derslerle, öğrencilerimiz geleceğe hazır olarak mezun olacak” dedi.