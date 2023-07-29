Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Gazipaşa Günnercik Yayla Şenliği büyük coşkuya sahne oldu. Şenlikte deve sırtında Yörük göçüne katılan Başkan Muhittin Böcek, Yörük ve yayla kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Böcek, 4 yılda Gazipaşa’ya 606 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Yörük ve yayla şenliğini yaşatmak ve tanıtmak için düzenlediği yayla şenlikleri devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kaş’ın Gömbe ve Bezirgan yaylalarının ardından yayla kültürünün yoğun yaşandığı Gazipaşa’nın Günnercik Yaylası’nda şenlik düzenledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Gazipaşa Belediyesi tarafından organize edilen 4. Gazipaşa Toroslar Günnercik Yayla Şenliği, büyük coşkuya sahne oldu. Şenliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Milletvekili Cavit Arı, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz de katıldı. Başkan Böcek, şenlik öncesinde Gazipaşa muhtarları ile bir araya gelerek, sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Deve sırtında yörük göçü

Gazipaşa’ya 55 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Günnercik Yaylası’nda düzenlenen şenlik, deve kervanı eşliğinde gerçekleştirilen Yörük göçüyle başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz Yörük göçüne deve sırtında katılarak, şenliğe katılanları selamladı.

Yolu tamamladık

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yayla ve Yörük kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirtti. 29 yıldır, doğup büyüdüğü topraklarda vatandaşların emrinde olmaya, ne söz verdiyse yerine getirmeye çalıştığını ifade eden Başkan Böcek, gecen yılki muhtar toplantısında Günnercik yayla yolunu yapma sözünü verdiğini, yolu söz verdiği gibi tamamladıklarını kaydetti.

Gazipaşa’ya 606 milyon liralık yatırım

4 yılda Gazipaşa’ya 606 milyon liralık yatırım yaptıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, 193 milyon liralık yatırımın da devam ettiğini aktardı. Başkan Böcek, Gazipaşa’da içme suyunu sorununu çözmek için 80 milyon lira yatırım bedelli, 24.5 kilometrelik içme suyu çalışmasını yürüttüklerini anlattı. Türkiye’nin bütçesine göre en borçlu belediyesi olmalarına rağmen yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Böcek, Büyükşehir Belediyesi’nin ne personele ne de kamu kurum ve kuruluşlarına günü geçmiş hiçbir borcu bulunmadığını söyledi.

Konserlerle renklendi

Elif Buse Doğan’ın şarkılarıyla renk kattığı şenliğin ilk günü Uğur Önür & Umut Sülünoğlu konserleri gerçekleşti. Halk oyunları gösterilerinin düzenlendiği şenlik büyük coşkuya sahne oldu. Şenliğin ikinci gününde Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği Korosu ve Sevcan Orhan konserleri düzenlenecek.