Bingöl’de iki fırın işletmecisi, günlük ürettikleri 5 bin ekmeği deprem bölgelerinde göndermeye başladı.

Bingöl’de iki fırın işletmecisi, günlük ürettikleri 5 bin ekmeği deprem bölgelerinde göndermeye başladı.

Tüm Türkiye’yi yasa boğan depremin izlerini silmek için devlet tüm imkanlarıyla sahada yer alırken, vatandaşlar da yardım seferberliği başlatmış durumda. Türkiye’nin birçok yerinden deprem bölgesine yardım yağarken, hayırsever iş insanı Mustafa Erdoğmuş ve ortağı Yusuf Altunhan ise örnek bir davranış sergiledi. İş insanları, kendilerine ait 2 ekmek fırınında işçileriyle beraber 24 saat aralıksız çalışarak günlük 5 bin adet ekmek üretiyor. Burada üretilen ekmekler ise AFAD ve diğer kurumların desteği ile depremden zarar gören illere yollanıyor.

Depremin olduğu ilk günün ertesinde ortağı ile istişare ettiğini ve depremzedelere bir nebze de destek olmak için böylesi bir karar aldıklarını ifade eden hayırsever iş insanı Mustafa Erdoğmuş, "Mevsimin kış, havanın soğuk olması ve depremin gece yarısı yaşanmış olması maalesef beraberinde bir çok zorluklar getirmiştir. Bizler de işçi kardeşlerimizle bu zorlu sürece destek olmak için 24 saat aralıksız çalışarak ekmek üretip depremzede kardeşlerimize yolluyoruz. İmkanlarımız dahilinde sonuna kadar bu hayrı yapmayı planlıyoruz. Gün yaraları hep birlikte sarma günüdür. Gün devletimizin ve milletimizin yanında olma günüdür. Gün birlik günüdür. Bu vesile ile karınca kararınca bizlerde elimizden geleni yaptık" şeklinde konuştu.