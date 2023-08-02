Otelcilik sektörü, günlük kiralık evlerle ilgili yapılacak düzenlemeleri bekliyor. Sektör, yapılacak düzenlemelerle eşit şartların oluşmasını istiyor. Kişibaşı gecelik harcamaların 100 dolara yükseldiği ilk 6 ayda geceleme sayılarındaki gerilemenin günlük kiralık evlere olan yönelimden kaynaklandığı düşünülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı ilk 6 aylık turizm verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 10,5 olan gecelik konaklama 9,9 geceye geriledi. Kişi başı gecelik harcama yüzde 11,9 artarak 99,9 dolara yükseldi. 2017 yılında 62 dolara kadar düşen kişi başı gecelik geliri 100 dolara yaklaştı.

Bu gelişmelere ek olarak Bakan Ersoy, günlük kiralık ev kiralamaları yapanlara belli yükümlülüklerin getirileceğini, uygulamanın dünyadaki örnekleri gibi yapılacağını açıkladı. Turizm sektörünün en önemli ayaklarından olan otel yönetimleri bu açıklamalardan memnun oldular.

"Günlük kiralamalar sektörümüze darbe vuruyor"

Günlük kiralamaların otelcilik sektörünü olumsuz etkilediğinin altını çizen üst düzey yönetici Mehmet Aksekili, “Otele gelen müşteriler yaz aylarında genelde tatil için geliyorlar fakat kışın ise iş ve sağlık turizmi için geliyorlar. Günlük kiralamalar sektörümüze darbe vuruyor. Özellikle kalabalık aileler günlük kiralamaları seçiyor. Biz otelciler olarak günlük kiralama yapanlarla şartlarımızın eşit olmasını istiyoruz. Biz otelciler olarak yükümlülüklerimizi yerine getiriyoruz. Onlarında aynı yükümlülükleri yerine getirmesini talep ediyoruz” dedi.

İstanbul’da otel dolulukların beklenildiği seviyede olmadığını söyleyen Aksekili, “Şu an İstanbul’da otellerde doluluk oranı yüzde 50 civarında. Gelecek aylarda da doluluk oranının bu rakamlarda kalacağını öngörüyoruz. Kültür Bakanımızın belirttiği gibi şu anda kişi başı günlük harcama 99 dolar civarında. Bu durum biraz daha böyle devam edecek. Normalde gelen turistler genelde 4 gün konaklıyordu şimdi ise ortalama 2 gün konaklıyorlar. Bu yıl genelde ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Avrupa’daki gurbetçi vatandaşlarımızın talebi oluyor. Bizim beklentimiz Avrupa’dan daha çok turist çekmekti fakat genel anlamda bu ivmeyi sektör olarak yakalayamadık” şeklinde konuştu.