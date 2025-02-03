Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 63 mahalle genelinde sürdürdüğü atık toplama ve temizlik çalışmaları doğrultusunda günlük ortalama 210 ton evsel atığın yanı sıra 70 ton da iri hacimli atığın toplanarak bertaraf edilmesine ön ayak oluyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, 63 mahallenin kent temizliği işi, evsel nitelikli katı atıkların çöp konteynerlerinden günlük olarak toplanması, taşınması ve iri hacimli atıklar ile tadilat ve moloz atıklarının kaldırılması çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor.

Müdürlük, yapılan planlama ile şehir geneline yayılan ekipleri nezaretinde günlük ortalama 210 ton evsel katı atık toplanarak bertaraf tesisine gönderilmesini sağlarken, şehir genelinde oluşan moloz ve tadilat atıklarına da müdahale ederek ‘Temiz Şehir Düzce’ çalışmasının sorunsuz ilerlemesi için mücadele ediyor. Kontrol ekipleri, kendilerine ulaşan moloz atığı ihbarlarını hızlı şekilde değerlendirerek yapılan arazi kontrolleri ve ücretlendirme çalışmalarının ardından kepçe ve damperli ekipler tarafından düzenli olarak toplanma işlemini gerçekleştirip, günlük ortalama 70 ton iri hacimli atık bertaraf edilmesini sağlıyor.

İri hacimli atıklar, moloz ve tadilat atıkları toplama işinin çevre ve görüntü kirliliğine mahal vermeden düzenli olarak yürütülebilmesi, yol ve kaldırımlarda uzun süre yer işgal etmemeleri adına atık sahiplerine uyarılarda bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğünün, atıkların çöp konteynerleri içine atılmaması, ayrı olarak çuvallanarak çöp konteynerleri yanına çıkarılmadan önce 153 Beyaz Masa Hattına bilgi verilmesi gerektiğinin ifade edildiği açıklamasında, "Duyarlı vatandaşlarımızdan orman alanı, dere yatağı, yol kenarı, çöp konteyner çevresi gibi boş alanlara gelişi güzel döküm yapanları görmeleri halinde, atıkların çevreye zarar verecek şekilde döküldüğüne ilişkin ihbar ve bilgilendirmelerini yer, adres ve araç plakası içerecek şekilde 153 Beyaz Masaya iletmesi önemle rica olunur" denildi.