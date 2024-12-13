Yozgat’ta çatı aktarması yapan ustalar, günlük 2 bin lira yevmiyeye rağmen sektörde yeni usta yetişmediğini belirtti.

Sorgun ilçesinde yaşayan ve yaklaşık 35 senedir inşaat sektöründe çalışan Sadullah Doğançay, usta yetişmemesi nedeniyle sektörün zor bir süreçten geçtiğini aktardı. Bir binanın çatı aktarma işini yapan Doğançay, meslekte usta yetişmediğini ve yetişen ustaların da yurt dışına gittiğini ifade etti.

“Bir inşaat ustası aylık 70-75 bin civarı maaş alabilir”

Yevmiyelerin oldukça iyi olduğunu söyleyen Doğançay, “Bir ustanın günlük yevmiyesi oldukça yüksek. Ortalama 2 bin veya 2 bin 500 TL civarı alabilir ama buna rağmen eleman yok. Kendi adamın varsa kendi adamına göre iş yaparsın. Ben 3 oğlumu usta olarak yetiştirdim. Ben de çalışmak zorundayım çünkü eleman yok. Onun için çok fazla değil yapabileceğimiz kadar yani kendimize yetecek kadar iş alıyoruz. Bundan 2-3 sene öncesine kadar her şey çok iyiydi ama 3 senedir her türlü sıkıntıyı yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.