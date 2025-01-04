Niğde’de günlerdir kayıp olarak aranan gencin cenazesi Azatlı Göleti’nin sularının çekilmesiyle bulundu.

Niğde’de ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Osman Şükrü D. (20) için arama çalışması başlatılmış; Çiftlik ilçesine bağlı Azatlı Göleti yakınında bulunan motosiklet ve cep telefonunun kayıp gence ait olduğu belirlenmişti. Bunun ardından gölette arama çalışması başlatan ekipler, su seviyesinin azalmasıyla 9 gün sonra Osman Şükrü D.’nin cansız bedenine ulaştı. Gencin cenazesi incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Kaynak: iha