Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 16 Kasım’da iddiaya göre sahte içki nedeniyle rahatsızlık geçiren ve Muğla’ya sevk edilen 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ahmet Barut Berge, günler süren yaşam savaşını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde geçen 16 Kasım’da iddiaya göre sahte içki nedeniyle rahatsızlık geçiren ve Muğla’ya sevk edilen 3 çocuk babası 65 yaşındaki Ahmet Barut Berge, günler süren yaşam savaşını kaybetti.

Geçen 15 Kasım akşamı 58 yaşındaki Hasan Rıfat Tumanbay ve arkadaşı 65 yaşındaki Ahmet Barut Berge alkol aldı. Ertesi gün 16 Kasım günü sabah saatlerinde fenalaşan ve gözlerinin görmediği ifade edilen evli ve bir çocuk babası Tumanbay, hastaneye kaldırılsa da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası Ahmet Barut Berge de aynı gün fenalaştı. Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve burada yapılan müdahale ile duran kalbi yeniden çalıştırılan Berge, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muğla’ya sevk edildi.

Mimar olduğu öğrenilen Berge’den günler sonra acı haber geldi. 65 yaşındaki Ahmet Barut Berge, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Bodrum’a getirilen cenazesinin, defnedilmek üzere İstanbul’a gönderileceği bildirildi.