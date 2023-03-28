Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 13 üniversitenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Güney Kariyer Fuarı, 10-11 Nisan’da Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda düzenlenen Bölgesel Kariyer Fuarları bünyesinde yer alan “Güney Kariyer Fuarı’’ (GÜNKAF) Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve 13 bölge üniversitesinin paydaşlığında kamu ve özel sektör kurumlarını genç yeteneklerle buluşturacak. 27-28 Şubat 2023 tarihlerinde yapılması planlanan “Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)”, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş depremi nedeniyle 10-11 Nisan 2023 tarihine alındı. Fuar yeri Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak değiştirildi.

14 üniversitenin ortaklığında

14 üniversitede öğrenim gören öğrencileri iş dünyası ile buluşturmayı hedefliyor ve Akdeniz Üniversitesi, Alanya Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Antalya Akev Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi paydaşlığında hazırlanan fuarda, yüzlerce kamu ve özel sektör kurumu gençlerle bir araya gelecek.

Öğrencilere iş ve staj imkânı

GÜNKAF’ta firmalar ihtiyacı olan pozisyonlara uygun öğrencileri tanıyıp iş ve staj imkânı sağlayabilecek. Mülakatlar, eğitimler, seminerler, örnek olay çalışmaları ve atölye çalışmaları düzenleyerek öğrencilerin yeteneklerini keşfedebilecek. Öğrencilere kariyer planlaması konusunda destek olabilecek. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda üniversitelerin hizmetine sunulan hızlı ve doğru istihdamın sağlanması için çevrimiçi bir platform olan “Yetenek Kapısı” platformu ile paydaş üniversite öğrencilerine ve mezunlarına erişim sağlayabilecek.

Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve 13 üniversitenin paydaşlığında hazırlanan GÜNKAF’a bölge üniversitelerinden öğrenci ve mezunların katılımı bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda proje ve iş imkânlarının bir arada sunulduğu ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, öğrenciler ve firmaların katılabileceği fuara katılımlar ise Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin “Yetenek Her Yerde’’ temalı www.yetenekkapisi.org adresinden yapılabilecek.

Gençler kendini keşfedecek

Öğrencilerin ilgi alanlarına, isteklerine, becerilerine ve yaşam amacına en uygun kariyer yolunu belirleyip bu yolda ilerleyebilmeleri için önemli bir fırsat olan GÜNKAF, bilimsel bir tabanda öğrencilerin kendi özelliklerinin farkına varmasına, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmesine, yeni bir gelecek hazırlamak için fark oluşturan kariyer projeleri üretmelerine katkı sağlamak hedefleniyor.