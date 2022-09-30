Trabzon’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Güngörmüş ve ailesi için görev yaptığı okulda taziye programı düzenlendi.

Trabzon’da geçirdikleri kazada hayatını kaybeden Şehit Abdullah Tayyip Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Güngörmüş ve ailesi için görev yaptığı okulda taziye programı düzenlendi.

Hatay’ın Payas ilçesindeki görev yapan ve ailesi ile birlikte tatil için gittiği Rize’den dönüş yolunda Trabzon’un Arsin ilçesinde kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak ailesi ile birlikte 50 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Mehmet Güngörmüş için görev yaptığı okulda taziye düzenlendi.

Okul bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Danışman, şube ve okul müdürleri, veli ve öğrencilerin katılımıyla Kur’an-ı Kerim okundu ardından dualar eşliğinde taziye programı düzenlendi, helallik istendi.

Aileden geriye ise tatil için gittikleri Rize’de çekildikleri ve sosyal medya hesaplarından paylaştıkları son fotoğraflar kaldı.

Kazada Mehmet Güngörmüş ile oğulları İnayet Ömer ve Yavuz Selim Güngörmüş ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede, eşi Emine Güngörmüş ise kaza yerinde hayatını kaybetmişti.