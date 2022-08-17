Güngören’de sahte cinsel içerikli ürünlerin yer aldığı depo ve imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 4 Milyon TL’yi bulan sahte jel ve ürün ele geçirilirken, baskında 1 kişi gözaltına alındı.

Güngören’de sahte cinsel içerikli ürünlerin yer aldığı depo ve imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 4 Milyon TL’yi bulan sahte jel ve ürün ele geçirilirken, baskında 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul il Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Güngören’de sahte cinsel içerikli ürün üretildiği ihbarı aldı. Bunun üzerine ekipler sahte cinsel içerikli ürün üreten imalathane ve depoya baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 4 Milyon TL olan yüzbinlerce sahte jel ve macun yakalandı.

Operasyonda bir kişi gözaltına alınırken, sahte ürünlerin yurt içi ve yurtdışına satışının yapılacağı tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının izni olmayan ve halk sağlığını tehdit eden sahte ürünlerin içinde bulunan bir maddenin kalp rahatsızlığı ve kronik sorunlara neden olduğu öğrenildi.