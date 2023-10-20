İstanbul Güngören’de tartışan 2 kişiden biri diğerini tekme, tokat ve yumruk atarak dövdü. Kızgın adam, dayağın etkisiyle yere düşen şahsı fotoğrafını çekip dövmeye devam etti, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gece Güngören Sanayi Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde ortasında tartışan 2 şahıstan biri diğerine tekme, tokat ve yumruk ile saldırdı. Tekme tokat dayak yiyen şahıs yere düşerken, diğeri ise cep telefonunu çıkararak şahsın fotoğrafı çekti. Kızgın adam, fotoğrafını çektiği şahsı dövmeye devam etti. İki kişi bir süre sonra oradan ayrılırken, ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.