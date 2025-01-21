İstanbul Güngören’de 16 yaşındaki bir çocuk, otobüs kaçırarak sokakta bulunan park halindeki araçlara çarptı. Çocuğun araçlara çarptığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Güngören Ayazma Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki bir çocuk, dedesinin Metro Turizm’e ait otobüsünü kaçırdı. Çocuk, kaçırdığı otobüsle sokakta park halinde bulunan araçlara çarptı. Otomobillere zarar veren çocuk ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Otobüsün araçlara çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: iha