Güngören ve Pendik’te yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği ve abartı egzoz kullandığı tespit edilen dört araca yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde belirlenen araç sürücülerine toplamda 51 bin 710 lira idari para cezası verildi. Bir sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi ve Pendik Çamçeşme Mahallesi’nde yüksek ses çıkartarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen dört araca yönelik çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce şüpheli araçların durdurulması üzerine yapılan incelemelerde, bir sürücünün ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Ekiplerin durdurulan araçlarda yaptığı incelemede, araçlarda abartı egzoz bulunduğu belirlendi.

51 bin 710 lira para cezası

Çalışmalar çerçevesinde araç sürücüleri M.Y.K., M.B.S ve Y.S.O. ile ehliyetsiz sürücü F.S.B. isimli şahıslara, ‘mevzuata uygun olmayan teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması’ ve ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçlarından toplamda 51 bin 710 lira idari para cezası verildi.