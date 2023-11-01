Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Orta hasarlı olarak kayıtlanmış bir binanın ruhsat almadan güçlendirilmesi mümkün değildir" dedi.

Güngör, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında felaketi orta hasarlı olarak atlatan binaların geleceği konusunda açıklama yaptı.

İlçe belediye başkanlarının da katıldığı basın toplantısında konuşan Güngör, “Bildiğiniz gibi belediyenin karşısında alanda ön bir çalışmada farklı bir durum ortaya çıkmıştı ama sonradan yapılan detaylı çalışmada buradaki zeminin el verdiği ölçüde de yapılabileceği konusu ortaya çıktı ve burada da yakinen takip ediyoruz. Zemin artı 3 şekliyle hem TOKİ’mizin hem Azerbaycanlı kardeşlerimizin desteklediği hem de Emlak Konut’un projelendirdiği alanda çalışmalar hızlandı, hızla devam ediyor. Burada heyelan bölgesi olan yerdeki çalışmalar şu an hızla devam ediyor. Fay hatlarıyla ilgili çalışma geniş bir şekilde devam ediyor. Şu an buralardaki orta hasarlı binalardaki bu söylediğimiz uygulama imkanımız yok, gelecekte bilim insanlarının verecekleri rapora göre oradaki durum da çıkmış olacak. Köylerdeki durum farklı, onun daha kolay bir süreci var. Biz bugün ilçe merkezlerimizdeki orta hasarlı süreçlerle ilgili artık ortadaki belirsizliğini kaldırdık. Orta hasarlı binaları güçlendirmek isteyen hemşehrilerimiz, ruhsat veren belediyelerimize müracaatlarını yapacaklar ve ruhsatlarını alarak güçlendirmelerine başlamış olacaklar” dedi.

“Ruhsat almadan güçlendirmek mümkün değil”

Büyükşehir statüsünde olan yerlerde güçlendirme ruhsatını verme yetkisinin ilçe belediyelerinde olduğunu söyleyen Güngör, “Malikler, ilçe belediyelerine müracaat edecekler ve şartları taşıyanlar ruhsatı alıp binalarını güçlendirebilecekler. Güçlendirmede birinci husus, rıza belgesi alınmasıdır. Çünkü kat maliklerinin rızası olmadan güçlendirme yapmam mümkün değil. Bu konuda 5’te 4’lük bir çoğunluk gerekiyor. İkinci husus, imar kanununun 21 ve 22’nci maddelerinde ön görülen şekilde güçlendirmeye esas projeleri hazırlayacaklar ve belediyeye müracaat edecekler. En önemli hususlardan birisi de tasarım gözetmeni zorunluluğu. Bakanlığımızın bu konuda yapmış olduğu düzenlemeye göre, herhangi bir üniversitenin en az yüksek lisans yapmış ve halen öğretim görevlisi veya öğretim üyesi sıfatına haiz bu hizmetin alınarak da bu şartı yerine getirmesi mümkün. Güçlendirme ruhsatı alanlar güçlendirme ruhsatı bittiğinde belediyelerimizin bunları ilgili kurumlara bildirmesi gerekiyor. Güçlendirilemeyen, yerinde dönüşümden yararlanılamayan veya yıkılıp hak sahipliğinden yararlanmak istemeyen kişilerin binaları 1 yıl sonra bunların yıkımı söz konusu olacak. Orta hasarlı olarak kayıtlanmış bir binanın ruhsat almadan güçlendirilmesi mümkün değildir. Hak sahiplerinin ruhsat almadan güçlendirmeye girmemelerini bir kez daha hatırlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.