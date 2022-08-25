Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kanlıdere Köprüsü açıldıktan sonra bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kanlıdere Köprüsü açıldıktan sonra bölgenin önemli bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Kahramanmaraş basını ile bir araya gelerek Kanlıdere Köprülü Kavşağı, Butik Otel ve Restoran, Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı ve İmran Kılıç Köprüsü’nde yapılan inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Hayrettin Güngör, yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Kanlıdere Köprüsü’nün Kahramanmaraş ulaşımı için önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, “Kanlıdere Köprüsü ile alakalı birkaç farklı proje var. Burası aynı zamanda Sarayaltı ile bağlantı kurmuş olacak ve aynı zamanda tarihi dokumuz olan Maraş Kalesi ile yukarı bölgelerimiz ile bağlantı oluşturacak. Sarayaltı yol çalışmasında 6 metrelik yol 18 metreye çıkartılacak ve ulaşım rahatlamış olacak. İnşaat alanımızda kamulaştırma konusunda sona geldik ve bu alandaki çalışmalarımız devam ediyor. Buradaki yatırımımız 20 gün sonra hizmete açılmış olacak. Köprüyü inşa ediyoruz ama aynı zamanda burada cephe iyileştirmesi de yapacağız. Cephe iyileştirmesi ile birlikte Kanlıdere Köprüsü hem ulaşım hem de dış görünüş açısından oldukça önemli bir alan olacak. Bu projeye ek olarak Kale Yolu projemiz var ve o noktada ecdadımızın bize bıraktığı bir miras var. Bu mirası da iyi bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

Kanlıdere Köprüsü ile birlikte restore edilen tarihi konağın butik otel ve restoran yapılacağını dile getiren Güngör, “Bu alan 3 konaktan oluşan bir alan ve tarihi doku içerisinde olan bir yer. Kanlıdere Köprüsü açıldıktan sonra burası önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu alanın ihalesini gerçekleştirdik ve 6 ay içerisinde hizmete açılacak. Bu alanın içerisinde yeme içme alanları, bahçe ve havuz var. Burası Kahramanmaraş’ta en kapsamlı restorasyon yapılan alan oldu ve inşaat tamamlandıktan sonra vatandaşlar tarafından tercih edilen bir alan olacak” diye konuştu.

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı’nın Kahramanmaraş’ın doğu ve batı ulaşım ağında önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Güngör, şöyle devam etti:

“Tevfik Kadıoğlu Köprülü kavşağının önemi doğuyu ve batıyı birbirine bağlayan önemli bir koridor, Yedikuyular Kayak Merkezine bir kavşak noktasında önemli bir yatırım olacak. Bu yatırımda yaptığımız ilk ihale fiyat dalgalanmalarından dolayı iptal edilmişti ancak ikinci ihaleyi güzel bir şeklide gerçekleştirdik ve bu köprülü kavşağı 10 Eylül tarihinde açacağız. Burası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ciddi bir yatırım oldu.”

İmran Kılıç Köprüsü’ndeki çalışmalar hakkında da konuşan Güngör, “55 metre genişliğinde yaklaşık 4 kilometrelik yolu Adana yoluna bağlayacağız ve bu konuda büyük aşama kaydettik. Bu yatırım vatandaşlarımızın yıllardır beklediği bir çalışmaydı ve bu konuda artık sona geldik. Burada korkuluk, ışıklandırma ve asfalt serimi işi kaldı. Bu çalışmalar belediyemizin imkanları dahilinde hızlı bir şekilde hayata geçecek. Bu yol Kahramanmaraş’ın yükünü de ciddi bir oranda azaltmış olacak ve aynı zamanda cazibe merkezi oluşacak. Ayrıca bu çalışma alanında yer yer 9 metreyi bulan taş doldurma alanları bulunuyor” diye konuştu.