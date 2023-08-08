Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden Güneyköy Göledinde, gövde dolgusu inşaatının devam ettiği bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Bu çerçevede Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Güneyköy Mahallesi’nde yapım çalışmaları devam eden Güneyköy Göledinde, gövde dolgusu inşaatının devam ettiğini açıklandı. Temelden yüksekliği 28 metre olarak projelendirilen Güneyköy Göledinin, gövde dolgusu imalatında yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandığı, projeyi bitirmek için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ve yılsonunda gölette su tutulmaya başlanmasının hedeflediği kaydedildi.

337 bin metreküp su depolayacak

Tüm çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 337 bin metreküp su depolanacak olan Güneyköy Göledi ile bin 20 dekar tarım arazisi sulanacak. Bölgede yapılacak sulu tarım ile ürün desenini çeşitlendirip dekar başına 6 bin 300 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 6 milyon 426 bin lira katkı sağlaması hedefleniyor.