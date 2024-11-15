Güneydoğu Anadolu’nun en fazla ihracat gerçekleştiren sektörü hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri alanında bölgenin 10 aylık ihracat geliri 2,8milyar dolar oldu.

Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık 1 milyon ton daha az temel gıda ihracı gerçekleştirilen bölgede, miktar bazındaki yüzde 22,2 azalmaya karşın ortalama ihracat birim fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle ihracat gelirlerindeki düşüş yüzde 7,5 seviyesinde kaldı. Aylık bazda verilerle; Ekim’de bölgeden 76,7 bin ton makarna, 31,4 bin ton ayçiçek yağı, 13 bin tonun üzerinde tatlı bisküvi ve gofret ile çikolata ve kakao içeren ürün ihraç edildi. BölgeEkim ayında toplam hububat ihracatından 291 milyon dolar kazandı.

“Dubai Çikolatası fenomeni, tüm işletmeler için iyi bir örnek”

Miktar bazındaki azalışta buğday unu ihracatındaki gerilemenin etkili olduğunu belirten Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölgenin ortalama ihracat birim fiyatlarındaki yükselişin yüzde 19’a yaklaştığını belirterek şunları söyledi:

“10 aylık süreçte toplam ihracatımızın 120 bin tona yaklaşığı tatlı bisküvi ve gofret ile çikolata ve kakao içeren ürünlerin bölgemize toplam getirisi 430 milyon doları buldu. Bu ürünlerin ortalama ihracat birim fiyatları şu sıralar 3,5 ila 4 dolar arasında değişiyor ve maddi getirisi yıldan yıla daha da artıyor. Biz, hızlı tüketime uygun bu raf ürünlerinin imalatında yıldız markalara ev sahipliği yapan ve bu ürünlerden yılda 500 milyon dolara yakın ihracat geliri elde eden bir bölgeyiz. Fakat bölgenin bu değerlerinin farklı pazarlama çalışmalarıyla daha fazla tanıtılması, dünyadaki tüketici trendlerine uygun şekilde öne çıkarılması gerekir. Son dönemde yaşanan Dubai Çikolatası fenomeni, tüm işletmeler için iyi bir örnek. Hem çikolata hem de fıstık hem de fıstıktan yapılan mamullerin üretiminde güçlü ve rekabet gücü yüksek bir şehir olan Gaziantep, dünyadaki bu yükselişe çok önceden yön verebilirdi. Bundan sonraki süreçte katma değerli ürün sayımızı artırabilir ve bunları sosyal medya gibi yeni nesil iletişim kanallarını da kullanarak yurt dışındaki tüketicilere daha iyi tanıtabilirsek, tüm dünya Gaziantep’i konuşur.”

“Çiftçiye yeni teşvik ve destekler verimliliği artırır”

Bu yıl yağışlardaki azalmaya bağlı olarak hububat ekimlerinde aksamalar yaşandığını ve bu durumun üreticilerin tarımsal verimliliğe yönelik endişeleri artırdığını belirten Kadooğlu,

“Güneydoğu’daki yağışlar, Ekim’de geçen yılın yüzde 80 altında gerçekleşti. Ekimler için hayati öneme sahip mevsimsel yağışlar, Kasım itibarıyla da artmamış durumda. Hububat ekimlerini olumsuz etkileyen kuraklık, gelecek yılın mahsulüne dair soru işaretleri doğuruyor. Tarımsal üretimde su tasarrufu sağlayan modern sistemler kurabilmek için çiftçimiz yeni teşvik ve krediler bekliyor. Bu yıl 35. yaşını kutlayan GAP projesi, bölgemizdeki tarım arazilerinin suya kavuşması konusunda bugüne kadar büyük katkılarda bulundu. Devletimiz bölgedeki illerinin kalkınması için çok değerli projeler geliştirdi. Küresel iklim değişikliğine bağlı sorunların çözümünde çiftçiye yönelik yeni destekler, bugüne kadar yapılan yatırımların verimliliğine de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.