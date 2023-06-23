Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri araştırması sonuçlandı. Araştırma sonucuna göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en gelişmiş ilçe Şehitkamil oldu.

Türkiye’nin en gelişmiş ilçeleri belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 973 ilçenin dahil edildiği çalışmada sosyo-ekonomik gelişmişliği ölçen 56 parametre kullanıldı. Araştırma neticesinde belirli değişkenlere göre değerlendirilen ilçeler, gelişmişlik seviyesine göre 6 sınıfa ayrıldı. 1. kademedeki ilçeler skorları en yüksek olan ve en gelişmiş ilçeler olurken, 6. kademedeki ilçeler en az gelişmişler sınıfına girdi. Araştırma sonucuna göre Şehitkamil; Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki en gelişmiş ilçe oldu. Şehitkamil, Türkiye genelinde ise 31. sırada yer aldı. Şehitkamil; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Antalya, Konya, Muğla ve Denizli ilinden sonra Gaziantep’i 9. sıraya taşıdı.

"Amacımız daha yaşanabilir bir dünya oluşturmaktır"

Hizmete sunulan yatırımlarla Şehitkamil’i yaşanabilir ilçeler sıralamasında üst sıralara taşıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, araştırma sonucuna ilişkin yaptığı değerlendirmede “Yaşanabilir şehirler, sürdürülebilir bir dünyanın vazgeçilmezidir. Bizler; şehrimizi ve ilçemizi, daha yaşanabilir kılan unsurları dikkate alarak geliştirmeye devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana insanı, doğayı ve doğadaki her canlıyı önemseyen bir anlayışla ürettiğimiz projelerde; sosyal belediyecilik, yol, eğitim, spor, kültür, sanat, geri dönüşüm, yeşil alan gibi konularda bugüne kadar çok önemli projeler hayata geçirdik. Amacımız; daha yaşanabilir bir dünya oluşturmaktır. Daha yaşanabilir bir Şehitkamil, daha yaşanabilir bir Gaziantep, daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Halkımızın ihtiyaç ve taleplerine göre yaptığımız planlamalarda kaynakları verimli, etkin ve ekonomik kullanmaya çok özen gösteriyoruz. Şehitkamil’imiz için yatırım yapmaya ve proje üretmeye aralıksız devam edeceğiz” diye konuştu.