Güneydoğu’nun doğal kolası olarak bilinen ve Ramazan sofralarının vazgeçilmez içeceği olan meyan kökü şerbeti, zorlu işlemlerin ardından sofralara ulaşıyor. Gaziantep’te, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte meyan şerbeti üretimini arttıran 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, şifa kaynağı şerbeti bir buçuk litrelik paketlerde 15 liraya satıyor.

Fırat Nehri çevresinde yetişen meyan kökü, Güneydoğu’da özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve Mardin gibi illerde yoğun şekilde tüketiliyor. Meyan kökü şerbeti, susuzluğu gidermesinin yanı sıra hazmettirici özelliği, böbreklere iyi gelmesi ve bağışıklık sistemini güçlendirmesi nedeniyle de Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarının da vazgeçilmezi oluyor. Gaziantep’te 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte değişik lezzetiyle sevilen ve sağlık açısından şifa kaynağı olarak bilinen şerbete ilgilinin oldukça arttığını söyledi.

“Meyan şerbeti meyan kökü bitkisinden yapılıyor”

Meyan şerbeti meyan kökü bitkisinden yapıldığını söyleyen Gaziantepli 6. kuşak meyan şerbeti üreticisi Halil Gezer, "Meyan şerbeti Fırat Nehri kenarında bulunan meyan kökü bitkisinden yapılıyor. Biz de her yıl o bölgeden meyan köklerini alarak şerbetini günlük yaparak müşterilerimize hazır hale getiriyoruz” dedi.

“Yaşanan felaketler satışı olumsuz etkiledi”

Son dönemde yaşanan felaketlerin satışları biraz olumsuz etkilediğini de aktaran Halil Gezer, “Meyan şerbeti Gaziantep başta olmak üzere bölge illerinde oldukça rağbet görüyor ama bu sene yaşanan sel ve deprem felaketleri ilgiyi ister istemez biraz olumsuz etkiledi” ifadelerini kullandı.

“Meyan şerbetini bir buçuk litrelik paketler halinde 15 liraya satıyoruz”

Yaptıkları meyan şerbetini bir buçuk litrelik paketler halinde 15 liraya sattıklarını ifade eden Gezer, “Yaptığımız meydan şerbetini vatandaşlara satıyoruz. Bunun dışında kentteki lokanta ve restoranlara da satış yapıyoruz. Şuan bir buçuk litrelik paketleri 15 liraya satıyoruz. Geçen yıl 10 liraya satıyorduk ama bu sene meyan kökü bitkisi 40 liraya çıkınca biz de zam yapmak zorunda kaldık” şeklinde konuştu.

“Meyan şerbeti hem doğal kola hem de tam bir şifa kaynağı”

Özellikle Ramazan aynın vazgeçilmez lezzeti olan meyan şerbetinin tam bir şifa kaynağı olduğunu da vurgulayan Halil Gezer, “Meyan kökü özellikle Ramazan ayında tüketildiği zaman mideyi rahatlatır. Böbrek taşlarına, idrar yolu rahatsızlıklarına ve mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Yani aslında tam bir şifa kaynağı ve Osmanlı zamanından gelen doğal bir lezzet. Meyan şerbetine doğal kola da diyebiliriz” diye konuştu.