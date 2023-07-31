Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu bölgesinde hafta içinde hava sıcaklığında 2 ila 4 derece artış beklediklerini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1-6 Ağustos tarihleri arasında halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren bölge genelinde 2 ila 4 derece artmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, önümüzdeki günlerde Diyarbakır’da 40-42, Şanlıurfa’da 40-42, Mardin’de 36-39, Batman’da 40-43, Siirt’te 38-40 ve Şırnak’ta 34-37 derece hava sıcaklığının beklendiği belirtildi. Ayrıca açıklamada; sıcak hava dalgası nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.