Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılı Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman’da düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Diyarbakır’da valilik önünde düzenlenen tören, Vali Ali İhsan Su’nun valilik makamında tebrik kabullerinin ardından vatandaşları selamlaması ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Törende öğrenciler tarafından şiirler okundu, folklor ekibi halk oyunları oynadı. Çeşitli yarışmalarda öğrencilere ödüller verildi.

Burada konuşma yapan Vali Ali İhsan Su, bugünün Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasında yüce milletin zaferle sonuçlandırdığı Kurtuluş Savaşı’nın cumhuriyet ile taçlandığı gün olduğunu söyledi. Vali Su, "Bir asır önce olduğu gibi bugün de şanlı tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de birlik ve beraberlik içinde ülkemizi Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir vaziyette Türkiye Yüzyılı vizyonuyla sanayiden ticarete, sanattan spora, tarımdan hayvancılığa her alanda geliştirmek ve kalkındırmak için tüm gücümüzü seferber edeceğiz" dedi.

Törene; Vali Ali İhsan Su, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, komutanlar, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak

Şırnak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Tören, Vali Cevdet Atay’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti. Vali Atay, “29 Ekim 1923’te, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından bizlere armağan edilen, milletimizin ezelden ebede uzanan tarih yolculuğunda çok önemli bir dönüm noktası olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamanın coşkusuyla sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi, rahmet; minnet ve şükranla yâd ediyor, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” diye konuştu.

Törene; Vali Cevdet Atay, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, kamu kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Batman

Batman’da kutlamalar, Vali Ekrem Canalp’in makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından Turgut Özal Bulvarı’nda devam etti. Vali Canalp ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç’un halkı selamlamasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, çocuklardan oluşan folklor ekibi halk oyunları oynadı. Çeşitli yarışmalarda öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından geçit töreni düzenlendi. Geçit töreni sırasında Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F16 uçakları alçak uçuş yaparak halkı selamladı.

Burada konuşan Vali Canalp, “Cumhuriyetimiz, 29 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan tam 100 yıl önce bugün ’Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir, idare usulü halkın mukadderatını ve geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti’nin hükümet şekli cumhuriyettir’ ifadeleriyle ilan edilmiştir” şeklinde konuştu.

Programa; Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, komutanlar, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Mardin

Mardin’in merkez Artuklu ilçesindeki 21 Kasım Şehir Stadı’nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Programda şiirler okundu, halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu.

Vali Tuncay Akkoyun, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu yaşadıklarını söyledi. Vali Akkoyun, “Bundan tam 100 yıl önce genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele vermiş ve vatanımızı koruyup, düşman işgalinden kurtarmıştır. Yürekten inanıyorum ki yarınımızın teminatı olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında yıldız gibi parlayacak ülkemizin adını her alanda duyurmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

Programa; Vali Tuncay Akkoyun’un yanı sıra, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday, askeri ve mülki erkân, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt’te Cumhuriyet’in 100’üncü yılı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı önünde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya’nın konuşmasının ardından ilkokullar arasında yapılan yarışmada birincilik kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ardından halk oyunları gösterilerinin yer aldığı tören, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan tekvando gösterisi ile devam etti.

Törene; Vali Kemal Kızılkaya, 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören, Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Programlar, geçiş törenleriyle sona erdi.