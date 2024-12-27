Şanlıurfa’da düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarında, Haliliye Belediyesi sıcak çorba ikramı ve öğrencilere şehrin kültürünü anlatan broşür dağıttı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, 26-27 Aralık tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı’na Haliliye Belediyesi damga vurdu.

Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Haliliye Belediyesi, Eyyübiye Belediyesi ve Karaköprü Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Gençlerin kariyer hedeflerine yön vermek ve iş dünyasıyla tanışmalarını sağlamak için dolu dolu geçen programda, Haliliye Belediyesi gönül çorbası ikramı ile öğrencilerin ve katılımcıların yanında oldu. Osmanbey Kampüsünde öğrencileri ve katılımcıları sıcak çorba ile karşılayan Haliliye Belediyesi, soğuk Şanlıurfa sabahında yürekleri ısıttı.

26-27 Aralık tarihlerinde gönül çorbası ile öğrencilerin takdirini toplayan Haliliye Belediyesi, gençlere ise şehrin kültürünü anlatarak, çeşitli hediyeler verdi. Kurulan stant ile Şanlıurfa’nın kültürünü anlatan broşür ve dergileri öğrencilere dağıtan ekipler, gençlerin merak ettiği soruları da yanıtladı.