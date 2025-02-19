Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalından Dr. Meryem Han Gökdemir, kentte ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan tek kadın üroloji doktoru olma başarısını gösteriyor.

Özellikle erkek doktorların yoğunlukta bulunduğu üroloji ana bilim dalı bölümünde Güneydoğuda ve Diyarbakır’da tek kadın üroloji doktoru olan Meryem Han Gökdemir, kadınların artık daha rahat bir şekilde hastalıklarını dile getirebileceğini söyledi. Üroloji uzmanlığını alıp ve şu anda mecburi hizmet için atama beklediğini belirten Dr. Gökdemir, "Asistanlık sürecim bitti. Türkiye’de kadın ürolog sayısı ile ilgili özellikle ilk başladığım dönemlerde sayımız oldukça azdı, 10 kişiden bahsediliyordu. Şu an 40’ın üzerinde 50’ye yakın kadın üroloğumuz asistan, uzman mevcut. Kadınların ürolojiye daha rahat başvurabilmesi adına ne kadar çok kadın ürolog sayısı olursa hastalar o kadar daha rahat, o kadar daha güvenle başvurabiliyorlar kliniğimize" dedi.

Erkek hastalarında rahat bir şekilde muayene olduğunu ifade eden Gökdemir, "Siz hastaya o güveni verdikten sonra hasta çok rahat bir şekilde problemlerini dile getirebiliyorlar. Güneydoğuda da bölgeye hizmet veren hastaneler içerisinde bir tek ben varım ama umarım bu sayı gittikçe artar. Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde kadın hastaların erkek doktorlara karşı kendilerini ifade etmekte çekiniyorlar. İdrar kaçırma ile ilgili problemlerini ifade etmekte çekindikleri ve utandıkları için doktora başvurmakta gecikebiliyorlar ve bunun çoğu zamanda yaşla birlikte normal bir şey olduğunu düşünüyorlar. Bu anlamda kadın ürolog sayısı arttıkça hastalarımızın başvuru konusunda daha rahat olabileceklerini düşünüyorum. Bu anlamda gerek şehir içinde, gerek şehir dışında da bana gelen çok fazla hastamız oluyor. Hepsine şifa olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Gökdemir, Avrupa üroloji derneğinin düzenlemiş olduğu Board Teorik yazılı sınavda Türkiye’de en yüksek notu alarak birinci olduğunu, Avrupa’da ise ilk 10’a girdiğini ifade etti.

Hastalardan Nuran Bozkuş, "Kadın hocamız var ve çok memnunum. Her konuda rahatlıkla gelebilirsiniz" şeklinde konuştu.