Liv Hospital Gaziantep Kalp Merkezi, tecrübeli ve donanımlı ekibiyle Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışından gelen hastalara da multidisipliner hizmet veriyor. Yaklaşık 1 yıl önce “kalp merkezi” olarak faaliyete başlayan Liv Hospital Gaziantep’in kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi poliklinikleri, her iki branşın koordineli çalışmasıyla hastalar için en etkin sonuçlara en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor.

Liv Hospital Gaziantep Kalp Merkezi, tecrübeli ve donanımlı ekibiyle Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye’nin farklı bölgelerinin yanı sıra yurt dışından gelen hastalara da multidisipliner hizmet veriyor. Yaklaşık 1 yıl önce “kalp merkezi” olarak faaliyete başlayan Liv Hospital Gaziantep’in kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi poliklinikleri, her iki branşın koordineli çalışmasıyla hastalar için en etkin sonuçlara en hızlı şekilde ulaşmayı hedefliyor.

Liv Hospital Gaziantep, tecrübeli ve donanımlı ekibiyle iki yılı aşkın süredir hastalara şifa dağıtmaya devam ediyor. Alanında uzman ve multidisipliner hekim kadrosu ile sadece Gaziantep’teki hastalara değil, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ve yurt dışındaki yakın ülkelerden gelen hastalara da hizmet veren Liv Hospital Gaziantep, kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi tedavisindeki uzmanlığı ile bölgeye değer katıyor.

“Kalp Merkezi’mizle bölgede uzman bir hizmet veriyoruz”

Liv Hospital Gaziantep Kalp Merkezi’nde yaptıkları tedavilerden bahseden Dr. Hayati Deniz, “Kalp Merkezi, Sağlık Bakanlığı tarafından çok az kuruma verilen bir tescil. Bu merkezin açılabilmesi için yeterli hekim kadrosu ve yeterli ekipman olması gerekli şartlardan bazıları. Kurumumuz da hem hekim sayısı hem de teçhizat olarak yeterli, bu konuda bölgede önemli bir hizmet veriyoruz. Acil ve hızlı karar verilerek müdahale edilmesi gereken hastalarımız oluyor. Bu açıdan hekimlerimizle yaptığımız konseylerle bu hastalara anında müdahale ederek güç birliği oluşturuyoruz. Sonuca da bu şekilde emin adımlarla gidebiliyoruz. Ortak ekip ve ortak kararlarla başarı ruhu ortaya çıkıyor. Hekimlerimiz, farklı branşlardaki arkadaşlarının da yardımını alarak tedavide hasta yararına önemli avantajlar elde ediyor. Biz, Liv Hospital Gaziantep Kalp Merkezi’nde erişkin ve çocuk kalp hastalarına müdahale ediyoruz. Açık ve kapalı tüm kalp ameliyatı yöntemlerini uyguluyoruz. Özellikle kapalı kalp ameliyatlarıyla by-pass ve kapak değişim operasyonlarını başarıyla uyguluyoruz. Bu yöntemler bölgede az sayıda merkezde uygulanabiliyor, bu nedenle kalp merkezimizle hastalarımıza büyük avantajlar sağlıyoruz. Merkezimizde tüm damar operasyonlarını ameliyatlı ya da ameliyatsız anjiyografik yöntemlerle uygulayabiliyoruz. Ayrıca varis hastalarımıza da en uygun teknolojik imkânlarımızla müdahale edebiliyoruz” dedi.

“Modern tıbbın gerektirdiği tüm işlemleri yapıyoruz”

Liv Hospital Gaziantep Kardiyoloji Bölümü’ndeki tedavilerden bahseden Dr. Musa Çakıcı ise modern tıbbın gerektirdiği tüm işlemleri yaparak bölgeye ve yurt dışından gelen hastalara hizmet verdiklerini söyleyerek, “Kliniğimizde elektrofizyoloji çalışmalarının güvenle yürütülebildiği aritmi laboratuvarı bulunmaktadır. Burada aritmilerin tanı ve tedavisi için EPS ve ablasyon işlemleri 3 boyutlu haritalama yöntemleri ile yapılabilmektedir. Kliniğimizde her türlü koroner damar girişimleri, bifürkasyon, türüfikasyon gibi kompleks girişimler yapılabilmektedir. Bunun yanında, anjiyografik olarak aort ve mirtrar kapak tamirleri ve implantasyonları yapılabilmektedir. Ayrıca kliğimizde böbrek gastroentestinal sistem, bacak üst ekstremite ve şah damarları dediğimiz beyni besleyen damarlara anjiyografik müdahaleler de yapıyoruz. Liv Hospital Gaziantep olarak Gaziantep’e ve tüm bölge halkına bir yılı aşkın bir süredir ciddi bir hizmette bulunduk. Bunun yanında, yurt dışından gelen birçok hastaya da hizmet vermekteyiz. Son 1 yıldır da kliniğimiz ‘kalp merkezi’ olarak hizmet veriyor. Böylece kalp damar cerrahisi ve kardiyolojinin ortak hareket etmesi sayesinde hastalarımız için en iyi sonuçlara ulaşabiliyoruz” diye konuştu.