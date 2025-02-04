Güney Marmara’da 5 milyonun üzerinde nüfusa elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, 2024 yılını bölgesinde gerçekleştirdiği 3.7 milyar liralık yatırımın yanı sıra bakım onarım çalışmalarına da 876 milyon lira harcayarak tamamladı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova’da dünyayı 1.2 kat dolaşabilecek uzunlukta elektrik hattı ve 500 binin üzerinde sokak lambası ile enerji sürekliliği ve güvenliğini koruyan UEDAŞ, yatırım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

3.7 milyar liralık yatırımın detaylarını açıklayan UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, "Güney Marmara coğrafi çeşitliliği olan bir bölgemiz. 2024 yılında yeni enerji nakil hatları, kırsal şebeke yenilemesi, aydınlatma, kapasite artış, yeni kullanıcı bağlantı çalışmaları ve teknoloji yatırımlarımız için toplamda 3.7 milyar liralık yatırım sağladık. Yatırım çalışmalarının yanı sıra 876 milyon liralık bütçemizi de enerji tedarik sürekliliğimizi artıracak planlı bakım çalışmaları için değerlendirdik" dedi.

Enerji dağıtımında yüzde 5.44 artış

2024 yılının elektrik dağıtım rakamlarına değinen Gençoğlu, ‘’Güney Marmara, sürekli olarak büyüyen ülkenin lokomotif bölgelerinden biri. 2024 yılında hizmet bölgemizde toplam dağıtılan enerji miktarı 14.082.830 MWh’ tır. 2023 yılına kıyasla 2024 yılında yüzde %5.44’lük bir büyüme gerçekleşti’’ ifadelerini kullandı.

Saha ekipleri 7/24 görevde

7/24 saha mesaisinin yanı sıra dijital sistemlerle de elektrik şebekesini desteklerini ifade eden Gençoğlu, ‘’Elektrik şebekesinin uzaktan tüm kontrol, kumanda faaliyetlerini sağlayan SCADA ve Arıza Yönetim Sistemi ile sistemi kesinti sürelerini minimuma düşürüyoruz. Hizmet bölgesindeki kritik noktalarda 635 adet istasyon ve 3.728 adet fideri SCADA sistemine entegre ederek, 24 saat online izleme ile meydana gelebilecek arızalara uzaktan müdahaleyi sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz’’ diye açıkladı.