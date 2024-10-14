Güney Marmara Tanıtım ve Kalkındırma Derneği tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Kestival Sağlık ve Kültür Sanat Şenlikleri", Erdek’te büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Festival, bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle dolu dolu geçti.

Açılışa Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Erdek Emniyet Müdürü Özlem Küçükali, Erdek Gençlik ve Spor Müdürü Salman Koçu, Erdek Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Uz ve Erdek Tarım ve Orman Müdürü Dilek Işıktaş gibi bölgenin önemli isimleri katıldı. Festival boyunca, Erdek ve çevresinde üretilen el emeği ürünler tanıtıldı ve katılımcılara coğrafi işaretli Çakıl Köyü kestanesi ikram edildi.

Festivalin ilk gününde, Kyzikos Hadrianus Tapınağı’nı ziyaret eden konuklar, kazı başkanı Dr. Ahmet Tercanlıoğlu rehberliğinde tarihi alanı keşfettiler. Ardından, Çakıl Köyü’nde düzenlenen kestane toplama etkinliğine katılan misafirler, doğayla iç içe bir deneyim yaşadılar. Akşam saatlerinde ise Murat Pınar Özdemir’in “Ölümsüz Olan Sadece Sevgidir” temalı piyano dinletisi, festivalin sanat dolu atmosferine katkıda bulundu.

Kestival, hafta sonu boyunca dopdolu söyleşi ve atölye çalışmalarıyla devam etti. Yazar ve tarih bilimci Dr. Nil Keskin, Ayurveda danışmanı Hande Mi, ses terapisti Sırma Belin, yönetmen ve yazar Esra Alkan, tiyatro sanatçısı Betül Arım, nefes eğitmeni Lale Yılmaz, yazar Yeşim Kaya ve oyuncu Metin Pıhlıs gibi birçok önemli isim, katılımcılara ilham verici anlar yaşattı.

Festivalin finalinde ise Melih Aydoğan ve Suat Ateşdağlı’nın performanslarıyla düzenlenen after party ile katılımcılar, unutulmaz bir eğlence gecesi yaşadılar. Böylece, 3. Kestival büyük bir festival coşkusuyla sona erdi.