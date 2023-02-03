Çocuk Koruma Kütahya İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısını Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında yaptı.

Çocuk Koruma Kütahya İl Koordinasyon Kurulu, yılın ilk toplantısını Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında yaptı.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney, koruma ve bakım altında bulunan çocuklarla aileleri başta olmak üzere farklı risk gruplarındaki çocukların Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) aracılığıyla izlemelerinin yapılması ve zamanında müdahale edilebilmesi için başlatılan Çocuklar Güvende Programı çerçevesinde 249 çocuğa yönelik izleme yapıldığını kaydetti.

Güney, program dahilinde Sosyal Hizmet Merkezleri bünyesinde bulunan çocuk birimlerinde görevli meslek elemanları ve personellerinden oluşturulan ekiplerin düzenli aralıklarla hane ziyaretleri gerçekleştirerek, çocuğun ve ailenin ihtiyaçlarını değerlendirdiğini söyledi.

Kütahya’da 62 olan koruyucu aile sayısının artması gerektiğini belirten Güney, Kütahyalılara koruyucu aile olmaları çağrısında bulundu. Korunmaya muhtaç çocukların tüm ihtiyaçlarının devlet tarafından eksiksiz karşılandığını ifade eden Güney, “Çocuklarımızın aile ortamında, sevgi ve şefkatle yetişmeleri için koruyucu ailelere ihtiyacımız var” dedi.