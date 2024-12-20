Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü, Güney Kurtalan Ekspresi’nin kalkış sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

Türkiye’nin önemli ve nostalji tren hatlarından biri olan Güney Kurtalan Ekspresi, TCDD tarafından yapılan düzenlemeyle hareket saatlerinde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre, salı ve perşembe günleri hariç her sabah Kurtalan’dan hareket eden tren, Batman’a yaklaşık 1,5 saatlik yolculuğun ardından 11.00’de varıyor. Batman’a yapılan yolculuk için 90 lira ücret alınırken, Diyarbakır’a yapılacak yolculuk ise 165 lira olarak belirlendi.

Güney Kurtalan Ekspresi, Kurtalan’dan Ankara’ya yapılan uzun mesafe yolculuklarıyla da dikkat çekiyor. Bu güzergah üzerindeki tren yolculuğu yaklaşık 26 saat sürerken, 480 liralık bilet ücretiyle ulaşım sağlanabiliyor.

Güney Kurtalan Ekspresinde yolcuların seferleri sırasında kullandığı vagon tiplerine göre fiyatlar değişiklik gösterebiliyor. Koltuklu, yataklı ve örtülü kuşetli vagonlar arasındaki ücret farkları, yolcuların tercihlerine göre farklı seçenekler sunuyor.