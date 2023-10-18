Türkiye’de en fazla doğal taş rezervine sahip illerin başında gelen Muğla’da madencilik faaliyetleri her geçen gün artarken Ege Maden İhracatçıları Birliği Güney Kore ile yapılan görüşmeler sonucu, Güney Kore’nin doğal taş ithalatında hedef Pazar olduğunu açıkladı.

Ege Maden İhracatçıları Birliği, yıllık 1,5 milyar doları aşkın doğal taş ithalatı yapan Güney Kore’de yapı malzemeleri sektörlerinin buluşma noktası olan Korea Build Week (KINTEX) Fuarına Türkiye’nin Milli Katılım Organizasyonu düzenlemek için harekete geçtiğini açıkladı.

Güney Kore’nin yıllık 1,5 milyar doları aşan doğal taş ithalatından Çin’in 955 milyon dolarlık pay aldığı bilgisini veren Ege Maden İhratçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, Türkiye’nin Güney Kore’ye yıllık 7 milyon dolar seviyesinde olan ihracatını geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki tarihi dostluk bağlarının ticaret yapma zeminini güçlendirdiğini aktaran Alimoğlu, “Aralarında Hyundai, LG, KT & G gibi dev şirketlerin de yer aldığı 226 Koreli firmanın ülkemizde başta otomotiv, bilişim ve elektronik, madencilik, turizm ve imalat sanayi olmak üzere çeşitli alanlarında yaklaşık 451 milyon ABD Doları yatırımı mevcut. En son Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinin de katkılarıyla çelik devi POSCO’nun Bursa’da 24 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapma kararı alması Güney Koreli firmaların küresel kriz döneminde dahi ülkemizi bölgesel bir üretim ve dağıtım üssü olarak değerlendirmeye devam ettiğinin somut bir göstergesidir. Türkiye-Güney Kore arasında Türkiye aleyhine 7 milyar doları aşan dış ticaret açığımızı azaltmak istiyoruz” diye konuştu.