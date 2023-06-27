Güney Kore İşçi Sendikası Ulsan Şube Müdürü Kim Choong Kon, sendika üyesi 30 işçiyle birlikte geldiği Denizli’ye hayran kaldı.

Güney Kore İşçi Sendikası Ulsan Şube Müdürü Kim Choong Kon ve beraberindeki 30 kişilik sendika üyesi Denizli’de ağırladı. Ziyarette Denizli’de Hak İş Konfederasyonu İl Başkanı Sezai Söylemez, Hak – İş Başkan Yardımcısı Muhammet Ali Oğuz ve Hak İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık İş Sendikası İl Başkanı Hanım Oğuz’da hazır bulundu.

Güney Koreli sendika üyelerine Türkiye ve Denizli’ye hoş geldiniz diyen Başkan Söylemez, “Sendika olarak 7 bin üyeye sahibiz. Emeğin ve emekçinin yanındayız. Güney Kore ile Türkiye arasında çok farklı bir gönül bağı var. Benim rahmetli dedemde Kore Gazisiydi. ‘Ayla’ filmi de zaten hislerimize tercüman olmuştu. Sendika olarak üyelerimize yönelik yaptığımız hizmetler ve çalışmalarla ilgili olarak Koreli dostlarımıza bilgiler verdik. Bizde alın teri emek çok kutsaldır. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Üyelerimizin ve Denizlililerin de yaklaşan Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.

Güney Kore İşçi Sendikası Ulsan Şube Müdürü Kim Choong Kon ise 35 bin üyelerinin bulunduğunu söyledi. Güney Kore’de sendika üyelerinin ağırlıklı olarak metal ve otomotiv sektöründe çalışanlardan oluştuğunu anlatan Kon, “Nevşehir’de Hak İş Konfederasyonu şubesini ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulunduk. Konya’nın ardından Denizli’de Hak İş Konfederasyonuna bağlı sendikaların başkanlarıyla bir araya geldik. Sendika çalışmalarıyla ilgili verdikleri bilgiler ve misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Başkan Söylemez, Güney Koreli sendika üyelerine çeşitli hediyeler verdi.