Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), tescilli markası “Turkish Salmon from Black Sea” ile Uzakdoğu’da su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından olan Busan International Seafood & Fisheries Expo fuarına katıldı. Fuarda Türk somunu yoğun ilgi gördü.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB), tescilli markası “Turkish Salmon from Black Sea” ile Uzakdoğu’da su ürünleri sektörünün önemli fuarlarından olan Busan International Seafood & Fisheries Expo fuarına katıldı. Fuarda Türk somunu yoğun ilgi gördü.

Güney Kore’nin 2. büyük şehri olan, dünyanın en büyük 7. limanına ev sahipliği yapması nedeniyle ticaret şehri olarak anılan ve su ürünleri üretim-işleme tesisleri ile ön plana çıkan Busan şehrinde gerçekleştirilen BISFE 2022 Su Ürünleri fuarında 20 ülkeden 420 işletme ürünlerini sergiledi.

Bölgenin su ürünleri sektöründeki tüm ürünlerinin tanıtımını yapan DKİB, “Turkish Salmon from Black Sea” tescilli markası altında bölgedeki Türk Somonu üreticilerinin ürünlerini sergiledi. Tadım etkinliklerinin düzenlediği fuarda DKİB personeli, fiyat avantajı ve lezzeti ile Norveç Somonunun en büyük rakibi olan Türk Somonu konusunda meraklı müşterilerin sorularını yanıtladı. Fuar ziyareti için Busan’da bulunan DKİB Su Ürünleri UR-GE Projesinin katılımcı firmaları da standı ziyaret eden ithalatçı firmalar ile birebir iş görüşmesi yaptı.

Fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Denetim Kurulu üyesi İlker Yıldırım, Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk Somonunun bilindiğine dikkat çekerek, “DKİB Su Ürünleri UR-GE projesi katılımcıları olarak kümeleme çalışmalarının sonucunda bir güç birliği oluşturduk ve DKİB’in de katkısıyla önemli bir marka oluşturarak farkındalık sağladık. Geçen yıl İspanya-Barcelona’da gerçekleştirilen Seafood Expo Global’de tüm dünyaya markamızın lansmanını yapmış ve çok güzel geri dönüşler almıştık. Bu etkiyi Uzak Doğu pazarlarında da sürdürmek için bu kez rotamızı Güney Kore’ye çevirdik. Vietnam, Japonya, Çin ve Tayland gibi birçok pazarda Türk Somonu gayet iyi biliniyor. Ancak Güney Kore dünyada en fazla su ürünleri ithalatı gerçekleştiren 5. ülke olmasına rağmen bu ülkeye balık ihracatımız oldukça kısıtlı. Bu nedenle Uzak Doğu pazarından yoğun ziyaretçi alan Busan Uluslararası Su Ürünleri ve Balıkçılık Fuarında genel olarak Uzak Doğu ülkelerinin tamamını ancak özellikle de Güney Kore’yi hedefledik. Balığımızın tadına bakan her müşterinin Türk Somonunu çok beğendiğini ifade etmesi, kısa zaman içinde Güney Kore pazarında da önemli yol kat edeceğimizi gösteriyor. Yaptığımız bu başarılı tanıtım faaliyetleri ile Türk Somonunun tüm dünya sofralarına ulaşması için önemli bir aşama kat ettiğimizi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Yıldırım, gerek fuar katılımları, gerek yurtdışı ticaret heyetleri, gerekse teknik inceleme gezileri ile “Turkish Salmon from Black Sea”yi bir dünya markası yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.