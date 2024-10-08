Hitit medeniyeti eserleri Güney Kore’de sergileniyor. Hitit Özel Sergisi Gimhae Ulusal Müzesi’nde açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında geçtiğimiz aylarda protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında Hititlere ait 212 parça eser Gimhae Müzesi’nde sergileniyor.

Gimhae’de Gaya Mezar Alanı’nın UNESCO Dünya Mirası olarak kaydedilmesinin birinci yıl dönümünü kapsamında düzenlenen serginin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Sergi, 2 Şubat 2025’e kadar Gimhae’de ardından yaklaşık 6 ay da Seul’de devam edecek.

Serginin açılış töreni Gimhae Şehri Gaya Sanatçıları Orkestrası’nın performansı ile başladı. Törene Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Türkiye’nin Kore Büyükelçisi Murat Tamer, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz, Gimhae Belediye Başkanı Hong Tae-yong ve Gimhae Meclis Başkanı Ahn Sun-hwan’ın yanı sıra Çorum ve Gimhae Belediyesi heyeti katıldı.

Hitit Özel Sergisi’nin Çorum’un tanıtımına ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük’te ve Çorum Müzemize ait arkeolojik eserler Güney Kore’nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede ardından Güney Kore’nin başkenti olan Seul’de sergilenecek. Gaya medeniyeti ve Hitit medeniyetini buluşturan bu sergi ile tarihi bir anı yaşıyoruz. Şehrimizi ve ülkemizi Güney Kore’de tanıtıyor olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.