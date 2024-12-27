Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un görevden alınmasına yönelik davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Taraf avukatların tanık ve delil taleplerini dinleyen mahkeme, ikinci duruşmanın 3 Ocak’ta yapılmasına karar verdi.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un ilan ettiği sıkıyönetim nedeniyle görevden alınmasına yönelik davanın ilk duruşmasını gerçekleştirdi. Yoon ve Ulusal Meclis’i temsil eden avukatların tanık ve delil taleplerini mahkemeye sunduğu duruşmada, taraflar davanın gidişatına dair görüş alışverişinde bulundu. Yoon’un savunma ekibi, davaya hazırlanmak için zamana ihtiyaçlarının olduğunu belirterek sonraki duruşmanın uzak bir tarihte yapılmasını talep ederken, Mahkeme Başkanı Yargıç Jeong Hyeong-sik ise "Devlet başkanının azil davası diğer davalardan daha önemli. Bu nedenle diğer tüm davalara göre önceliği var” ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi bir sonraki duruşmanın 3 Ocak saat 14.00’da yapılmasına karar verdi. Mahkeme üyelerinden Yargıç Mi-seon Lee, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihin erken olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu tarihi, azil davasının ülke ve halk üzerinde neden olacağı etkinin önemini dikkate alarak belirledik" şeklinde konuştu.

Sıkıyönetim nedeniyle yetkileri askıya alınmıştı

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, “Muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlerde bulunduğu” iddiasıyla 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan etmiş, ancak uygulama Ulusal Meclis’in gerçekleştirdiği olağanüstü oturumla geçersiz kılınmıştı. Yoon geri adım atarak sıkıyönetimi yürürlükten kaldırırken, muhalefet partileri ise anayasaya aykırı şekilde sıkıyönetim ilan ettiği iddiasıyla Yoon’un görevden alınmasını öngören bir azil önergesini Ulusal Meclis’e sunmuştu. Azil önergesi Ulusal Meclis’te yapılan 2’nci oylamada kabul edilmişti. Yoon’un başkanlık yetkileri ise askıya alınmıştı. Anayasa Mahkemesi Yoon’un görevden alınmasına dair davada son kararı verene kadar, geçici devlet başkanlığı görevini Başbakan Han Duck-soo üstlenmişti.