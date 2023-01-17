Elazığ’da yaşayan Fuat Güler, 8 yıl önce 11 yaşındaki oğlu ile Güney Kore’ye gitti. Baba Güler, ülkeye dönerken oğlunu çocuk yaşlarda orada bırakmak zorunda kaldı. Aradan geçen yılların ardından aile ve oğullarının Elazığ Havalimanındaki buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Elazığ’da yaşayan Fuat Güler, 8 yıl önce 11 yaşındaki oğlu ile Güney Kore’ye gitti. Baba Güler, ülkeye dönerken oğlunu çocuk yaşlarda orada bırakmak zorunda kaldı. Aradan geçen yılların ardından aile ve oğullarının Elazığ Havalimanındaki buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Elazığ’da yaşayan Fuat Güler, birçok ülkeye giderek dönercilik yapıp ailesini geçindiriyor. Ülkelere tek gitmekten sıkılan Güler, 8 yıl önce 11 yaşındaki oğlunu da yanına alarak Güney Kore’ye gitti. Güler, kısa bir süre Güney Kore’de çalıştıktan sonra pasaport işlemleri yüzünden sınır dışı edildi. Oğlunu yanına alamayan Güler ailesi, 8 yıldır evlat hasreti yaşıyordu. Zor şartlarda altında büyüyen Yusuf Güler ise babasının uzun uğraşları sonrası 11 yaşında çıktığı Türkiye’ye 19 yaşında döndü. Aile ve oğullarının havalimanındaki buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

’’Şimdi oğlumuza kavuştuk ve çok mutluyuz’’

Oğlunu Güney Kore’de bırakmak zorunda kaldığını belirten Fuat Güler, ’’Bizim burada hayat şartlarından dolayı oğlumu alıp Güney Kore’ye götürdüm. Bir müddet Güney Kore’de birlikte kaldıktan sonra ben kaçak duruma düştüm. Pasaportumun günü geçtiği için polis beni yakaladı. 1 ya 4 gün beni içeride tuttuktan sonra Türkiye’ye gönderdiler. Bu nedenlerden ve bazı zorluklardan dolayı oğlum Güney Kore’de kalmak zorunda kaldı. Türkiye’ye geldiğim zaman daha da zor bir süreç başladı. Küçük bir çocuk 11 yaşında orada bırakılmazdı. Getirmek isterdim ama o zamanki hayat şartları bizi bayağı yıprattı ve zorladı. Ondan dolayı onu orada bırakmak zorunda kaldık. Bir parçamın da orada kaldığını hissettim. Türkiye’ye geldiğimde bu beni bayağı etkiledi. Annesi de her gün ‘Neden oğlumu getirmiyorsun’ diyordu. Aradan 8 yıl geçmiş şimdi ise 20 yaşına doğru gidiyor. Dünyada en zor olan şey, insanın gözünün yolda olmasından başka zor bir şey yoktur. Dubai’den benim patronlarım sağ olsunlar yardımcı oldular. Şimdi de oğlumuza kavuştuk ve çok mutluyuz’’ dedi.

’’O yaşlarda zorluklar yaşadım’’

Ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden 19 yaşındaki Yusuf Güler de ’’Babamın pasaportunu yenilemesi gerekiyordu. Babam hem ondan dolayı hem de aileyi ziyaret etmek için Elazığ’a geri döndü. Babam döndüğünde de Güney Kore’de kapılar kapandı, turistleri almamaya başladı. Babam döndüğünde ben orada tek kaldım. Asla bir daha babamın dönmeyeceğini anladım. O yaşlarda zorluklar yaşadım. Bunu babama anlatım, o da arkadaşlarına durumu iletti. Oradaki arkadaşlarının yanında çalışmaya ve iş öğrenmeye başladım. Ülkeden çıkamıyorduk çünkü oradan ayrılınca belli bir miktar ceza ödemek gerekiyor. Aksi takdirde 5 seneyi geçen kişilerin ülkeden çıkışına izin verilmiyor. Geldik çok şükür. Türkiye’ye gelince de annem havalimanında bütün güvenlikleri aşarak üzerime doğru koştu. Buraya geldiğimde hiçbir yeri tanıyamadım. Depremden sonra her yer tamamen değişmiş” diye konuştu.