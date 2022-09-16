Dünya Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Güney Koreli yüzücüler şampiyonaya Erzurum’da hazırlanıyor.

Dünya Yüzme Şampiyonası için hazırlıklarını sürdüren Güney Koreli yüzücüler şampiyonaya Erzurum’da hazırlanıyor.

Japonya’nın Fukuoka kentinde 2023 yılı 14-30 Temmuz aylarında düzenlenecek olan 19’ncu yüzme şampiyonası için hazırlanan Güney Koreli yüzücüler, Erzurum Olimpik Yüzme Havuzunda güç depoluyor. 8 yüzücü ile şampiyonaya hazırlanan takımda 4 sporcu Güney Kore Milli Takımı’nda yer alıyor. İlk defa Türkiye’ye ve Erzurum’a geldiklerini söyleyen Güney Koreli çalıştırıcı Chango Lee ise çok mutlu olduklarını ve ilerleyen süreçlerde hazırlanmak için tekrar burayı tercih edebileceklerini ifade etti. Öte yandan Avrupa’nın şehir merkezinde bulunan tek yüksek irtifalı olimpik yüzme havuzu olan Palandöken Olimpik Yüzme Havuzu 2 bin rakımda bulunması nedeniyle çoğu ülkenin dikkatini çekiyor.

“Erzurum’da hazırlanmaktan mutluyuz”

Takım olarak Erzurum’u çok beğendiklerini ve ilerleyen süreçlerde hazırlanmak için tekrar burayı seçebileceklerini belirten Güney Koreli yüzme takımı teknik direktörü Chango Lee, “Türkiye’ye ve Erzurum’a ilk kez geliyoruz. Buraya gelmemizin nedeni daha önce buraya gelen Almanya yüzme takımı bize Erzurum’un rakımının yüksek olduğunu anlattı. Yüzme havuzunun güzel olduğunu ifade ettiler ve bizde hazırlanmak için burayı seçtik. Takımımız da bende buradaki havuzdan ve ortamdan çok memnunuz. İnsanları çok sıcakkanlı ve sevecenler. Otel ortamı ve otelde olan yemekler çok güzel durumdalar. Burada Dünya Şampiyonasına hazırlanmaktan mutluyuz ve tekrar buraya gelebiliriz. 8 sporcumuz ile buradayız ve bunların 4 tanesi Kore milli takımında yer alıyorlar. Dünya şampiyonasında daha önce derece yapan yüzücülerimiz var” dedi.