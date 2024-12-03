Güney Kore parlamentosu, sıkıyönetim kararının ardından gerçekleştirdiği oylamada, sıkıyönetimin geçersiz olduğuna karar verdi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol’un sıkıyönetim ilan etmesinin ardından parlamento, sıkıyönetim kararına yönelik oylama gerçekleştirdi. Parlamentodaki 300 milletvekilinden 190’ının katıldığı oylamada, 190 milletvekilinin tamamı sıkıyönetimin kaldırılması yönünde oy kullandı. Parlamento Başkanlığı, yapılan oylama ile sıkıyönetim kararının geçersiz olduğunu ilan etti. Güney Kore’de anayasaya göre sıkıyönetim, parlamento çoğunluğunun talebi üzerine kaldırılabiliyor.

Muhalifler parlamentoya akın etti

Parlamentoda çoğunluğa sahip olan muhalefetteki Demokrat Parti’nin lideri Lee Jae-myung’un çağrısı üzerine muhalifler, parlamentoya akın etti. Güvenlik güçleri ile muhalifler arasında arbede çıktı. Sıkıyönetimin kaldırılması kararının ardından Ulusal Meclis binasının çevresinden toplanan muhalifler, Devlet Başkanı Yoon’un yargılanması yönünde sloganlar attı.

Başkent Seul’da sıkıyönetim kararının ardından zırhlı araçlar sokağa inerken, askeri helikopterler uçuş gerçekleştirdi.

“Özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum”

Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore yanlısı güçleri ortadan kaldırmak için sıkıyönetim ilan etmiş, “Özgür Kore Cumhuriyeti’ni Kuzey Kore komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” demişti.

Sıkıyönetimin ilan edilmesinin ardından Güney Kore Kara Kuvvetleri Komutanı Park An-su, sıkıyönetim komutanı olarak atanmış, meclis ve siyasi partilerin faaliyetleri yasaklanmıştı.