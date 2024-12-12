Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, muhalefeti “Görevden azil sürecini kötüye kullanarak devlet işlerini felç etmekle” suçladı. Sıkıyönetim ilanının “yargıya tabi olmadığını” savunan Yoon, kendisi hakkında verilen azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla “yüzleşmeye hazır olduğunu” söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta ilan ettiği ve 6 saatin ardından yürürlükten kaldırdığı sıkıyönetim kararı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Televizyondan yayınlanan bir konuşmayla halka seslenen Yoon, sıkıyönetim konusundaki pozisyonunu açıklığa kavuşturmak istediğini ifade etti. “Muhalefet partileri sıkıyönetim ilanının bir ayaklanma suçu olduğunu söyleyerek kılıç dansı yapıyorlar, ama bu gerçekten öyle mi?" diye soran Yoon, "Şu anda hükümeti felç eden ve Kore anayasasını asıl ihlal eden güçler kimler?” ifadelerini kullandı.

“Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediler”

Muhalefet partilerinin son 2.5 yıldır halk tarafından seçilen devlet başkanını görevden almak ya da istifa ettirmek için “kışkırtıcılık yaptığını” savunan Yoon, muhalefeti işaret ederek "Başkanlık seçimlerinin sonuçlarını kabul etmediler" suçlamasında bulundu. Muhalefetin Ulusal Meclis’e görevden azil önergeleri sunduğunu hatırlatan Yoon, "Görevden azil sürecini kötüye kullanarak devlet işlerini felç ettiler" dedi.

Muhalefeti Kuzey Kore’nin tarafını tutmakla suçladı

Muhalefeti "Kuzey Kore’nin tarafını tutmakla" itham eden Yoon, "Bunun hangi ülkenin Ulusal Meclisi olduğunu bilmiyorum" eleştirisinde bulundu. Ülke ekonomisinin de kötüye gittiğini söyleyen Yoon, "Ekonomi de olağanüstü hal durumunda. Demokratik Parti’nin gelecek yıl için önerdiği bütçe kesintisinin ayrıntılarına bakıldığında, muhalefetin ülkemizin büyümesini bile durdurmaya çalıştığı açık" ifadelerini kullandı.

“Sıkıyönetim ilanı yargıya tabi değil”

Ülkeyi korumak ve devlet işlerini normalleştirmek için sıkıyönetim ilan ettiğini söyleyen Yoon, "Başkanın sıkıyönetim ilan etme hakkını kullanması, af hakkının kullanılması veya diplomatik hakların kullanılması gibi yargıya tabi olmayan bir yönetim eylemidir" dedi. Buna rağmen kendisi hakkında verilen görevden azil önergeleri ve yürütülen soruşturmalarla “yüzleşmeye hazır olduğunu” vurgulayan Yoon, "Sıkıyönetim ilanına ilişkin hukuki ve siyasi sorumluluktan kaçmayacağımı daha önce de söylemiştim" hatırlatmasında bulundu.

Yoon’un son açıklamalarının, muhalefet partilerinin kendisi hakkındaki 2’nci görevden azil önergesini Ulusal Meclis’e sunmasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.