Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini sundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’ni ziyaret ederek, depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle taziyelerini sundu.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen ve 18 binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremler nedeniyle Türkiye’nin Seul Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Salih Murat Tamer’le bir araya gelen Yoon, Türk halkı için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Yoon, 8 Şubat’ta Güney Kore Afet Yardım Ekibi’nin Türkiye’nin talebi üzerine Hatay’ın Antakya ilçesini kurtarma operasyonu alanı olarak seçtiğini hatırlatarak, “Kurtarma çalışmaları başladıktan 1 buçuk saat sonra bu sabah yerel saatle 06.30 civarında hayatta kalan 70’li yaşlarında bir erkek kurtarıldı. Neyseki hayatta kalan kişinin bilinci yerindeydi ve sağlığının iyi olduğu bildirildi. Ayrıca hayatta kalan bu kişinin kurtarıldığı aynı yerden hayatını kaybeden 4 kişinin cansız bedeni daha çıkarıldı” dedi.

“Deprem hasarını desteklemek için kamu-özel iş birliği önlemleri aranacak”

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’nın bugün Bakan Yardımcısı Lee Do Hoon’un başkanlığında Acil Yardım Karargahı’nda Türkiye’deki deprem hasarıyla ilgili bir toplantı yapacağını sözlerine ekleyen Yoon, “Bu toplantıda Türkiye sahasındaki duruma bağlı olarak Afet Yardım Ekibi’nin faaliyetlerini desteklemenin yolları tartışılacak ve deprem hasarını desteklemek için kamu-özel işbirliği önlemleri aranacaktır. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Afet Yardım Ekibi’nin faaliyetlerine desteğini sürdürecek ve devletin ve özel sektörün Türkiye’deki depreme daha etkin bir şekilde destek vermesi için aktif çaba sarf edecektir” açıklamasında bulundu.

Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi, Yoon da dahil olmak üzere tüm çalışanların Türkiye ve Suriye’ye deprem yardımı için 32 milyon won toplayarak Kore Kızılhaçı’na teslim ettiğini açıkladı.