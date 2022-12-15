Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla’nın Gökova Körfezi’nin dünyaca ünlü Sedir (Kleopatra) Adası’nı Muğla Valisi Orhan Tavlı ile birlikte gezdi.

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, Muğla’nın Gökova Körfezi’nin dünyaca ünlü Sedir (Kleopatra) Adası’nı Muğla Valisi Orhan Tavlı ile birlikte gezdi.

Ünü dünyanın dört bir yanına yayılan ve tarihte Mısır Kraliçesi Kleopatra ile Romalı sevgilisi ünlü komutan Antonius’un büyük aşk yaşadığı, yüzüp kumlarında uzandıkları rivayet edilen Sedir Adası, bölgeye ilgiyi arttırıyor. Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Muğla’ya gelen Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee de, Muğla Valisi Orhan Tavlı ev sahipliğinde Sedir Adası’nda düzenlenen programa katıldı.

Güney Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Won Ik Lee, beraberindeki heyetle, Kedrai Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Adnan Diler tarafından yapılan bilgilendirmeler eşliğinde Sedir Adası ve Kedrai Antik Kenti’ni ziyaret etti.

Vali Orhan Tavlı, efsanelere konu olan, ilk çağlardan bugüne taşıdığı yapılar ve sahip olduğu doğal güzellikleri ile Sedir Adası’nın ve Muğla’nın görülmeye değer destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Programda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Koray Özcan, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk hazır bulundu.