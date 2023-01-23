Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kırık notlar üzerine hep birlikte düşünelim, çözüm üretelim” dedi.

Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Kırık notlar üzerine hep birlikte düşünelim, çözüm üretelim” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Güney, karnelerine alan öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulunarak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dönem boyunca gösterdiğiniz gayretlerin neticesi olan karnelerinize kavuştunuz. Biz de karne heyecanınıza ortak olmaktan son derece bahtiyar olduk. Aldığınız karneler, sizin kadar biz öğretmenlerinizin ve ailelerinizin de başarısı, coşkusu ve umudu demektir. Zira siz başarılıysanız biz başarılıyız, siz mutluysanız biz mutluyuz, siz umutluysanız biz de umutluyuz demektir. Ancak karnelerinizde istenmeyen notlar varsa bu yüzden umudunuzu ve inancınızı yitirmeyin. Kırık notlar üzerine hep birlikte düşünelim, çözüm üretelim. Unutmayınız ki başarı kapısı herkese açıktır. Çalışan ve azim gösteren herkes o kapıyı açacaktır. Hak ettiğiniz yarıyıl tatilinde ailenizle ve arkadaşlarınızla güzel vakit geçirirken kendinizi daha zinde tutmayı ihmal etmeyin. Tatilinizi yaparken kendinizi geliştirmek adına kitaplardan ayrı kalmayın!

Kıymetli Öğretmenler, maarif davımızı yürüttüğümüz, el ele, omuz omuza verdiğimiz bu süreçte sergilediğiniz çalışmalardan ve gösterdiğiniz fedakârlıklardan ötürü hepinizi tek tek kutluyorum. Bilginizle, tecrübenizle, azminizle ve bilhassa sevginizle sevgili yavrularımıza rehber oldunuz. Yürüdüğümüz bu kutlu yolda sizlere minnettarım. “Her zaman yanınızda ve yakınınızdayım.” diyerek çıktığım bu yolda sizler de her zaman yanımda ve yakınımda oldunuz. Varlığınız bana ve ekibime güç kattı. Millî eğitim camiası adına sizlere bir kez daha şükranlarımı sunuyor, ailenizle ve sevdiklerinizle sizlere huzur dolu bir tatil diliyorum.

Değerli veliler, çocuklarımızın bilişsel ve duygusal dünyası, bir karneye sığmayacak kadar geniştir. Karnelerde çocukların zekâ seviyesini değil gösterdiği performansı ölçtüğümüzü unutmayalım. Verilen notlar yalnız öğrencilerin durumunu değil, genel olarak hepimizin eğitimdeki fotoğrafını yansıtmaktadır. Tatilde çocuklarınızla güzel vakit geçirmenizi temenni ederim.

Bu vesileyle tüm öğretmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyor, öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum.”