Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) geniş bir katılımla başladı. Bölgedeki 7 üniversitenin ve 240’tan fazla kamu kurumu ve özel sektör firmasının katılım gösterdiği fuar öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde 7 üniversitenin paydaşlığında düzenlenen Güney Kariyer Fuarı’nın açılış töreni gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, İnsan Kaynakları Ofisi olarak birçok proje çalıştıklarını şuan 47 tane aktif proje yürüttüklerini söyledi. Bu projelerden bir tanesinin genç işsizliği olduğunu ifade eden Doç. Dr. Salim Atay, "2019 yılında genç işsizliğinde Türkiye 28,5 ile bayağı yüksek bir orana sahipti. Dünyanın her tarafında yüksek ancak bizim biraz daha yüksek. Bunu nasıl çözeriz diye düşündüğümüzde, dünyada hiçbir devletin bireyleri tek tek işe yerleştirmesi söz konusu olamaz. O zaman her bireyin kendi geleceği ile ilgili farkındalığını artırarak ancak üstesinden gelebilirsiniz." dedi.

"Akdeniz havzasının en iyi ülkesi olduk"

Yaptıkları çalışmalar neticesinde işsizlik oranının ciddi oranda düştüğüne vurgu yapan Doç. Dr. Salim Atay, "Dört yıl göz açıp kapanıncaya kadar geçer ben dört yıl sonra ne yapacağım. Nasıl iş bulacağım değil, ben ne yaparsam mutlu olurum ne yaparsam başkalarından daha iyi yaparım. Bu soruları gençlerimize sordurabilirsek ve bunların cevabını alabilirsek bu sorunun üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. O zaman daha mutlu olur ve daha yüksek bir yaşam standardına kavuşursunuz. Bunun için mezun olmadan önce öğrencinin hayatla yüzleşmesi gerekiyor, benim şu yönüm eksik şu yönüm güçlü bunları görmesi gerekiyor. Biz bunun için karar destek sistemleri ile objektif, fırsat eşitliği sunarak karar destek araçları kurduk. Böylelikle gençlerin farkındalığı artar ve hayatını dizayn eder. Bu kurgu işe yaradı. 20-24 yaş grubu arasında 2019 yılında yüzde 28.5 işsizlik oranı 5 yılda 16,2’ye düştü. Akdeniz havzasının en iyi ülkesi olduk. İspanya, İtalya, Fransa’yı geçtik. Hedefimiz bu oranı 10’lara çekmek. Genel işsizlik oranımız 8,5. Ona da bir puanlık katkımız olmuş." ifadelerini kullandı.

"Şehre büyük katkısı bulunuyor"

Kariyer fuarlarının şehre sunduğu katkılardan bahseden Doç. Dr. Salim Atay, "Tüm bu çalışmalar Erken Dönem Kariyer Ekosisteminin bir parçası. Bu katıldığınız fuar da bu ekosistemdeki araçlardan sadece bir tanesi. Bu yıl 13 tane kariyer fuarı düzenledik. Gençler buralardan edindikleri bilgiler doğrultusunda hayatlarını yönlendiriyor. Bizim işimiz gençlerin kendilerini keşfetmelerine aracılık etmek. Bu çalışmaların sonucunda Kariyer Merkezi açılan ve bölgesi kariyer fuarı yapılan illerde istihdam artıyor, sanayi artıyor, hizmet sektörü gelişiyor, kurulan şirket sayısı artıyor. Kişi başı GSMH artıyor. İşsizlik ödeneği başvurusu azalıyor. Bunu bize veriler söylüyor." dedi.

"Bu ülke, her alanda bir yetenek deposu haline geldi"

Nitelikli mezunlara dünyada pek çok alanda çok talep olduğunu belirten Doç. Dr. Salim Atay, "Türkiye’nin içinde bulunduğu tarihi ve kültürel konumundan kaynaklanan birçok sorunu var. Asrın felaketini yaşadık, büyük bir yıkım yaşadık. Etrafımızda savaş bitmiyor. Ekonomik olarak dünya bir durgunluk sürecinden geçiyor. Bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçen yıl ilk defa 1,1 trilyon dolar GSMH’ya ulaşmıştı. Bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 1,3 trilyon dolar GSMH ile 15 bin doların üzerinde kişi başı gelire ulaştı. Bu da bizi gelişmiş ekonomiler sınıfına soktu. Bunu araştırdığımızda en büyük etkiyi bu ülkenin gençlerine her alanda fırsat eşitliği sunabilmesi olarak gördük. Bunun ekonomideki adı yeteneğe dayalı kalkınmadır. Bu ülke turizmde iyi, şuanda dünyanın en gelişmiş ekonomilerine gidin, 5 yıldızlı bir otelde muhakkak bir yöneticisi Türk’tür. Dünyanın her tarafında operasyon yapabilen bir hale geldik. Tıp doktorlarımızın, mühendislerimizin ne kadar ilgi gördüğünü görüyorsunuz. Bu ülke her alanda bir yetenek deposu haline geldi. Oraya gidin diye söylemiyorum ama her yerde karşılığınız var. Sayın Cumhurbaşkanımız gençleri her şeyin önüne koyar, önce onları dinler. Siz de önünüzdeki fırsatların farkında olun yeteneklerin farkında olun." ifadelerini kullandı.

"Yenilikçi çözümler üretebilen bireyler ön plana çıkıyor"

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde Güney Kariyer Fuarı’na üçüncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Güney Kariyer Fuarının yalnızca iş fırsatlarını keşfetmek için değil, kendini tanımak, yeni bakış açıları kazanmak ve ilham almak için büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Bu fuar, iş dünyasıyla doğrudan tanışma fırsatı sunarken, aynı zamanda yeteneklerinizi fark etmenize ve kendinize cesur hedefler koymanıza imkân tanıyor. Burada kuracağınız her bağlantı, duyacağınız her yeni fikir ve yapacağınız her etkileşim, sizi bir adım öteye taşıyacak bir deneyim olacaktır. Dünya hızla değişiyor ve iş dünyası artık sadece diploma sahibi bireyler değil, düşünen, üreten ve kendini geliştiren insanlar arıyor. Günümüz iş dünyasında ezberlenmiş bilgiden çok, bilgiyi analiz eden, yorumlayan ve yenilikçi çözümler üretebilen bireyler ön plana çıkıyor. Değişen şartlara hızla uyum sağlayabilen, kendini geliştirmeye açık ve farkındalığı yüksek bireyler, rekabet avantajı elde ediyor." diye konuştu

"Önemli bir eşikteyiz"

Çok önemli bir eşikte olunduğunu, yapay zekâ, yalnızca teknolojinin gelişimi değil, insanlığın düşünme, üretme ve öğrenme biçimini kökten değiştiren bir devrim olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, "Tıptan mühendisliğe, hukuktan eğitime kadar her alanda büyük bir dönüşüm yaşanıyor ve bizler bu değişimin dışında kalamayız. Artık mesele yalnızca teknolojiyi takip etmek değil; işimize entegre etmek ve en verimli şekilde kullanmak. Geçmişte ’gelecek’ denildiğinde, akıllara öncelikle mühendislik, yazılım ve kodlama gibi teknik beceriler gelirdi. Kodlama öğrenmek, dijital çağın en temel gerekliliklerinden biri olarak görülüyordu ve hâlâ büyük bir öneme sahip. Ancak dünya değişiyor. Bugün makineler artık insan dilini öğreniyor, bilgiye erişim ve veri analizi hiç olmadığı kadar otomatik hale geliyor. Bu nedenle, teknik becerilerin yanı sıra, kendini doğru ve etkili bir şekilde ifade edebilmek, eleştirel düşünebilmek ve anlamlandırma yeteneğine sahip olmak da en az teknik uzmanlık kadar değerli hale geliyor." şeklinde konuştu.

Kariyer gelişiminde en etkin üniversite ödülü

Akdeniz Üniversitesi olarak sadece akademik bilgiyle donatılmış değil, aynı zamanda iş dünyasının beklentilerine uyum sağlayan, yetkin ve nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Özkan, yakın zamanda bu çalışmaların bir karşılığı olarak ‘Öğrencilerini Kariyer Gelişiminde En Etkin Şekilde Destekleyen Üniversite Ödülü’ne layık görüldüklerini söyleyerek mutluluğunu ifade etti. Rektör Özkan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin destekleriyle hayata geçirilen Ulusal Staj Programı, Yetenek Kapısı platformunun yanı sıra, üniversitede sunulan Kariyer Planlama Dersleri, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri gibi birçok fırsatla öğrencilerin kariyer yolculuklarında her an yanlarında olduklarının altını çizdi.

"Hep birlikte geleceğe yatırım yapıyoruz"

Fuarın yalnızca gençler için değil işverenler ve sektör temsilcileri açısından da büyük bir fırsat sunduğuna vurgu yapan Rektör Özkan, iş dünyası ise genç, dinamik ve nitelikli insan kaynağı ile buluşarak yeni yetenekleri keşfedip bünyelerine katma şansı yakaladığını belirtti. Bu yönüyle fuarın, hem öğrenciler hem de işverenler için karşılıklı fayda sağlayan bir platform niteliği taşıdığını belirten Rektör Özkan, "Aslında hep birlikte geleceğe yatırım yapıyoruz. Bugün burada bulunan öğrencilerimiz, yeteneklerine ve hedeflerine en uygun kariyer fırsatlarıyla buluşarak, belki de geleceğin önemli liderleri, uzmanları ve girişimcileri olacak." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından kariyer fuarına katkı sağlayan firmalara plaket takdim edildi. Daha sonra il Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, diğer üniversite rektörleri ve il protokolü fuar alanını gezerek stantlardan bilgi aldı.

Dolu dolu iki gün

24-25 Şubat 2025 tarihlerinde iki gün sürecek bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF) kapsamında öğrencilere ve mezunlara yönelik iş ve staj görüşmeleri, tecrübe paylaşımları, eğitimler ve konferanslar, birbirinden renkli atölyeler, çeşitli spor etkinlikleri düzenleniyor. 240 firmanın katılımıyla 8 üniversiteden 50 bine yakın katılımcıyı ağırlamayı bekleyen Güney Kariyer Fuarı’nda 60’tan fazla etkinlik ve eğitimlerle iki gün boyunca dolu dolu bir kariyer şöleni yaşanacak.

Mimar Sinan Kongre ve Sergi Merkezi’nde açılışı gerçekleştirilen fuara Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Vali Vekili Tahsin Aksu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, paydaş üniversitelerden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Gençtürk ile çok sayıda il protokolü, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.