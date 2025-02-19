Ege Denizi’nin güneyinde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren fırtına şeklinde esmesi beklenirken, meteoroloji fırtına konusunda uyarılarda bulundu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan paylaşımda "Güney Ege’de rüzgarın, yarın (20 Şubat 2025 Perşembe) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 22 Şubat 2025 Cumartesi akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda aksamaların olma ihtimali de bulunmaktadır" ifadeleri yer aldı.