Denizli’nin Çal ilçesinde Mahallesi’nde bulunan ve milli mücadele sırasında Güney Ege cephesinin karargah evi olarak kullanılan dönemin Müftüsü Ahmet İzzet Çalgüner’e ait evin restore edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması isteniyor.

Denizli’nin Çal ilçesinde Mahallesi’nde bulunan ve milli mücadele sırasında Güney Ege cephesinin karargah evi olarak kullanılan dönemin Müftüsü Ahmet İzzet Çalgüner’e ait evin restore edilerek, gelecek kuşaklara aktarılması isteniyor.

Çal’ın Süller Mahallesi’nde yer alan, Güney Ege cephesinin karargah evi olarak kullanılan ve 1995 yılında 1. Dereceden sit ilan edilen evin bakımsız kaldığını söyleyen Tahir Çalgüner, bir an önce bu değere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. O dönem Atatürk’ün kriptolu gizli mesajlarının dahi bu evde açıldığını da kaydeden Çalgüner, Yörük Ali Efe, Demirci Efe ve silah arkadaşlarının o dönemde yer yer bu evden istifade ettiğini söyledi. Çalgüner, ”Çal Müftüsü Ahmet İzzet Çalgüner, 2 İstiklal Madalyalı tek Kuvayı Milliyecidir. Birini Denizli diğerini ise Aydın adına almıştır. Bu özelliğiyle Denizli ve Çal’da milli mücadeleyi örgütleyen ana motiflerden biridir. Denizli merkezin bir kurtuluş günü yoktur. İşgal edilmemiştir nedeni Aydın Köşk cephesidir. Bu cephe düşseydi Denizli’de işgal edilmiş olacaktı. Çal Kuvayı Milliyecileri o dönemde Yörük Ali Efe ile birlikte destansı bir mücadele yapmıştır. Müftü Ahmet İzzet Çalgüner Çal ölçeğinde dedemizdir. Verdiği mücadele nedeniyle hepimizin dedesidir. Milli mücadele dönemindeki evi bir ikametten öte bir karargah olarak kullanılmıştır. Yörük Ali Efeler, Demirci Efeler o bölgelerden geçmişler o evlerde oturmuşlar. O evde Atatürk’ün gönderdiği gizli kriptolu kararlar okunmuş. O’na göre düzen tutulmuştur o bölgede” dedi.

“Ev viraneye dönmüş”

Evin son haline ilişkin de konuşan Çalgüner,” Bu evin hali içler acısı durumda. Çal’da eve girdim, baktım. Son 10 yılda kötü bakılmış, adeta viraneye dönmüş. Önceki sahipleri bu eve, bu dokuya iyi baktı. Ellerine sağlık. Bu ev 1995 yılında koruma kurulunun kararıyla koruma altına alındı. Bu evin Süller ve halkına kazandırılması için öncelikle kamusal olarak dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız, yapmaya da devam ediyoruz. Süller ve Çal halkının bu konuda göstereceği duyarlılık her şeyin ötesindedir. Süller’deki ev için gerekeni yapacak olan makamın Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu düşünüyorum. Müftülük makamıdır. Çünkü Ahmet İzzet Çalgüner’in kendisi de müftüdür. Ahmet İzzet Çalgüner siyasi bir figür değildir. Bu nedenle belediye gibi kurumların değil Diyanet İşleri Başkanlığının bu işi yapması gerekiyor. Bu evin sahip çıkılması ve gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu değere sahip çıkmasını istiyor ve Çalgüner ailesi olarak bu çağrıyı yapıyoruz” dedi.