Trabzon’da sahil yolunda trafiği uzun vadede rahatlatacak olan Güney Çevre Yolu inşaatında tünel çalışmaları sürüyor.

Güney Çevre Yolu Akçaabat ilçesinin Mersin mahallesinden başlayarak Arsin ilçesine kadar uzanacak. Toplamda 43 kilometre uzunluğunda olacak olan Güney Çevre Yolu’nun Mersin Mahallesi’nden başlayan 1. etabı 16 kilometre olacak. 31 metre genişliğindeki 3 gidiş 3 geliş şeritli yolda 7 tünel ve 7 viyadük yer alacak. Akçaabat ilçesi Mersin Mahallesi sınırından başlayan Güney Çevre Yolu tünel inşaatları Akçakale, Darıca, Kavaklı, Yenimahalle ve Dürbinar Mahallesi sınırlarında tüm hızıyla devam ediyor.

İlçesinde yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, hayal edilen tüm projelerin hayat bulduğunu belirterek hem Akçaabat’ın hem Trabzon’un ulaşımda şahlandığı bir dönemin yaşadığını söyledi. Ekim "Çalışmalar Mersin mahallemizden başladı ve buradan devam ediyor. Eş zamanlı olarak Akçakale Mahallesi Çatalzeytin mevkii T2 ve T3 tünelleri, Darıca mahallesi T4 ve T5 tünelleri ile Kavaklı mahallesi mevkiinde T6 tünellerinin inşaat çalışmaları da yapılıyor. Devamında ise Yenimahalle, Kireçhane, Düzköy Vadisi ve Sera Vadisi tünellerinin yapımı başlayacak. Güney Çevre Yolu tamamlandığında Mersin mahallemizden giren bir araç transit olarak Yıldızlı Vadisi’nden Kanuni Bulvarına bağlanıp Değirmendere Vadisi’ne ulaşabilecek" dedi.