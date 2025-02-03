Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeye sağlanan fonları keseceğini söylemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Trump yönetimiyle toprak reformu politikamız ve iki tarafı da ilgilendiren konular üzerinde görüşmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu görüşmeler sonucunda bu konularda daha iyi ve ortak bir anlayışı paylaşacağımızdan eminiz" dedi.

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, ABD Başkanı Donald Trump’ın "topraklara el konulduğunu" gerekçe göstererek planlanan tüm fonları keseceğini duyurmasının ardından açıklama geldi. Ramaphosa yaptığı açıklamada, Trump ile görüşmek istediğini söyleyerek, "Trump yönetimiyle toprak reformu politikamız ve iki tarafı da ilgilendiren konular üzerinde görüşmeyi dört gözle bekliyoruz. Bu görüşmeler sonucunda bu konularda daha iyi ve ortak bir anlayışı paylaşacağımızdan eminiz" dedi.

"PEPFAR yardımı dışında ABD tarafından sağlanan başka önemli bir fon yok"

Trump’ın Güney Afrika’da topraklara el konulduğu ve halkın belirli bir kesimine "çok kötü" davranıldığı iddialarına da yanıt veren Ramaphosa, "Güney Afrika, kökleri hukukun üstünlüğü, adalet ve eşitliğe dayanan anayasal bir demokrasidir. Güney Afrika hükümeti hiçbir araziye el koymamıştır. Kısa süre önce kabul edilen Kamulaştırma Yasası bir el koyma aracı değil, anayasanın rehberliğinde halkın araziye eşit ve adil bir şekilde erişimini sağlayan anayasal olarak zorunlu bir yasal süreçtir" şeklinde konuştu. Ramaphosa, Güney Afrika’nın HIV/ AIDS programının yüzde 17’sini oluşturan PEPFAR yardımı dışında ABD tarafından sağlanan başka önemli bir fon bulunmadığını söyledi.

Ramaphosa, koalisyon hükümetindeki bazı partilerin itirazlarına rağmen, devletin kamu yararına arazi kamulaştırmasını kolaylaştıracak bir yasa tasarısını geçen ay imzalamıştı. Yasa, 1994 yılında ırkçı bir politika sistemi olan apartheid rejiminin sona ermesinden 30 yıl sonra da devam eden toprak mülkiyetindeki ırksal eşitsizlikleri ele almayı amaçlamaktadır.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Afrika’da topraklara el konulduğunu ve halkın belirli bir kesimine "çok kötü" davranıldığını söylemişti. Trump, "ABD buna izin vermeyecek, harekete geçeceğiz. Bu konuyla ilgili araştırma tamamlanana kadar Güney Afrika’ya sağlanması planlanan tüm fonları keseceğim" ifadelerini kullanmıştı.