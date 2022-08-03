İstihdama yönelik projelerini bir bir hayatiyete geçiren Bayburt Belediyesi’nin bu çalışmalar dahilinde yeni bir projesi için imzalar atıldı.

İstihdama yönelik projelerini bir bir hayatiyete geçiren Bayburt Belediyesi’nin bu çalışmalar dahilinde yeni bir projesi için imzalar atıldı.

Bayburt’ta üretimi yapılan yöreye ait lahana, havuç, fasulye, domates kornişon gibi ürünlerin kısa süren sebze üretim sezonunun seracılık çalışmaları ile daha uzun süreye yayılmasının amaçlandığı proje dahilinde 1000 metrekarelik toplam 2000 metrekare alana sahip polikarbon destekli iki adet sera ile 150 KW kurulum gücüne sahip solar enerji üretim tesisi entegre edilerek modern tarımsal seracılık yapılacak.

Yaklaşık 4 Milyon TL maliyetli Güneşten Toprağa Üretim Tesisi Projesi’nin hayatiyete geçmesiyle birlikte Bayburt Belediyesi öncülüğünde modern seracılık il genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılacak.

Bayburt Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) işbirliği ile 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde hayata geçecek projenin imzaları ise Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Muhammed Murat Buğan, Belediye Plan ve Proje Müdürü Ramazan Aydoğdu ve belediyenin teknik personelinin katıldığı törenle atıldı.

Belediyenin Başkanlık Makamında gerçekleşen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Belediyesi olarak bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek, “Kadın istihdamı odaklı projemizin hayata geçmesiyle birlikte kadınlarımızın tarımsal üretimde daha çok rol almasının yanında tarımsal üretim sürecinin kısa olduğu şehrimizde uygulayacağımız modern seracılık yöntemleriyle bu süreyi uzatarak rekoltemizi artırmayı planlıyoruz. Bu yöntemin yaygınlaşmasıyla birlikte hem şehrimizde ürün çeşitliliği artırılmış olacak hem de şehrimiz ekonomisi ve dolayısıyla ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmuş olacağız.” ifadelerini kullandı.