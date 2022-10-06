Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş Mevlid Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneş, Allah’ın son elçisi Hz. Muhammed’in, dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili’ni, bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğuna erişmiş bulunduğunu söyledi.

Güneş mesajında, “Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in, kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren mesajları, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Bu bakımdan Mevlid Kandili, peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’in, kardeşlik, barış, huzur ve insanların iyiliğini içeren mesajları, bugün çok daha önemli ve anlamlı hale gelmiştir. Bu bakımdan MevlidKandili, ve Mevlid-i Nebi Haftası Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için iyi bir fırsattır. Müslümanlar için güzelliklere erişme, af ve mağfirete ulaşmanın vesilesi olan bu gecenin birlik ve beraberliğimize, dirlik ve düzenimize vesile olması temennisiyle tüm vatandaşlarımızın MevlidKandili’ni ve Mevlid-i Nebi Haftası’nı kutluyor, bu gecenin ve bu haftanın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.